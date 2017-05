Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina De Maidán a Venezuela, Oposición Fascista Expuesta Escalofriante artículo que expone al completo la macrabra táctica practicada dentro de la oposición fascista al gobierno de Venezuela. Se denuncia que dentro del bloque opositor uno o varios grupos especializados actúan como comandos atacando objetivos con gran precisión, y prácticas militares. De Maidán a Venezuela, Oposición Fascista Expuesta - Radiografía del Alzamiento de diseño



Escalofriante artículo que expone al completo la macrabra táctica practicada dentro de la oposición fascista al gobierno de Venezuela. Se denuncia que dentro del bloque opositor uno o varios grupos especializados actúan como comandos atacando objetivos con gran precisión, y prácticas militares. Más allá, se les acusa de haber asesinado ellos mismos a sus propios compañeros, para avivar las protestas, como se puso de manifiesto en el asesinato de Juan Pablo Pernalete, dentro de la propia movilización. Primero la prensa fascista lo presentó como asesinado por el impacto de un bote de gases lacrimógenos lanzado por la policía. Del todo posible. Pero para su desgracia aparecieron pruebas incriminatorias, como el vídeo que demostraba cómo Pablo fue asesinado por una pistola percutora portada por uno de los manifestantes. La autopsia concluyó que la muerte fue por perforación pulmonar. Se da la circunstancia que Pablo era un líder estudiantil con escasas conexiones con las oligarqías financieras, un peón molesto. ¿Cuántos peones más han sido sacrificados? Un atentado de falsa bandera desvelado, en este caso de la oposición. Se repite el patrón una vez tras otra, un Contrarrevolución de colores constante. Pero vamos más allá ¿Qué es lo que más vende? La muerte de niños. Al tiempo.



Si a estas tácticas militares las complementamos con una "ofensiva mediática, económica, política y fascista lanzada contra Venezuela - arrezafe". Guarimbas fascistas con militantes a sueldo y armados para mantener las barricadas, acciones coordinadas, acoso de los Mass Media, nacionales e internacionales, sanciones económicas, apoyo de la derecha internacional. Sabiendo que los principales instigadores de la revuelta son las petroleras expropiadas a principios del 2000, Chevron y Exxon Mobile, junto con el CFR, tenemos un cuadro completo de quién está detrás de las movilizaciones: USA, las élites económicas y sus vasallos. Da la casualidad que uno de los mayores financieros del CFR es el Citigroup banco promotor del Golpe de Estado en Brasil que ha puesto a Temer en el poder este pasado 2016. De hecho podemos seguir rizando el rizo, encontrando conexiones entre el Occupy Wall Street de Soros con los reaccionarios venezolanos por medio de la propaganda común. Lo que vemos es la exportación del modelo Maidan y las Contrarrevoluciones de Colores.



Podemos asegurar que no tenemos ningún tipo de simpatía por el gobierno de Maduro y aseguramos que sus políticas son realmente nefastas, a veces incomprensibles. El Gobierno tiene más posibilidades de caer que de mantenerse. Ellos se lo han buscado con su Política de Estado Petrolero creando una sociedad dependiente que sustentase su dominio. Pero lo que venga después será terrible, porque ya sabemos qué es lo siguiente: fascismo y saqueo. No permitiremos la ingerencia fascista, imperialista, ni capitalista en ninguna de sus formas, porque los siguientes somos nosotros!



Ánimo al pueblo venezolano que lucha por su emancipación! Muerte al fascismo y a sus esbirros reaccionarios!



Salud! PHkl/Tctca

This work is in the public domain afegir comentari ...