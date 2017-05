Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: corrupció i poder ha bllegado a indymedia la postcensura? haztelo mirar moderador Amagat amb codi "Un altre"

(SUPLANTACIÓ D'IDENTITAT d'usuari, persona o organització # MATEIXOS DISCURSOS de qui anteriorment s'ha dedicat al SABOTATGE)¿donde esta el sabotaqge? y el anonimato donde queda? menos poder de censurar para supuestamente proteger a los usuarios y mas libertad de expresion y confiar que los usuarios sabran discernir, el contraste es el antidoto para el pensamiento unico del tinglado del proces, y su post censura. Barcelona,mayo 1937-barcelona mayo 2017

per alberto meschi 07 mai 2017

Decia bernieri: hazque perfeccione mi disciplina de trabajo y de vida con el fin de ahorrar energia, tiempo, recursos y dirigir mi voluntad contra la vanidad del intelectual y del politico. Los esbirros de la generalitat asesinan a berniere en mayo de 1937. En mayo de 2017 se constata la desvaloracion y el olvido de los posicionamientos de bernieri, y en barcelona en este mayo de 2017, se impone el posicionamiento de los postulados de gramsci avalados por el proces.

Clica la imatge per una versió més gran



Camillo_Berneri.jpg

Clica la imatge per una versió més gran



Lluis_Companys.jpg

Clica la imatge per una versió més gran



erc..jpg



En barcelona de 1937, las cosas habian llegado a tal punto, que el primero de mayo fue prohibido por la generalitat, y no pudo celebrarse. Dandose la paradoja amarga, en la cual se pudo ver el simbolo del abismo en que se hundio Barcelona, para todo el mundo como baluarte viviente de la revolucion. Siendo quizas en 1937, barcelona la unica gran ciudad de europa que no celebro el 1 de mayo.

En barcelona del 2017, dirimiendose el juego del proces, de nuevo por principio los grandes perdedores son los anarquistas, pues no poseen soportes publicitarios, ni presupuestos privados o estatales. Toda la intelectualidad esta al servicio del proces, a fin de imponer su ideologia, como pensamiento unico. Desde las estructuras de estado, el goverm se esfuerza en movilizar a todos los que tienen un titulo, una firma, una parcela de gloria o de autoridad moral. Con la intencion de crear el estado catalan, todos los grupos, los partidos desde pujolistas hasta comunistas, se afañan en montar el gran tinglado y lo llaman proces.

El proces somete rapidamente a los sindicatos, y se encamina a una lucha de liberacion nacional, que lleva a algunos ingenuos que se las dan de libertarios a participar en un movimiento sin salida.

Ya asentado el proces, constituye organismos centralizados, que actualmente son predominantes, dejando a las organizaciones de base en la insignificancia, supeditadas a la consalidacion del proces.

Mientras llega la supuesta independencia nacional catalana, el nuevo poder trata de eliminar todas las formas de competencia en los campos esenciales, las libertades de asociacion, de prensa, las de propaganda disidente son limitadas o suprimidas pues podrian hacer peligrar el nuevo poder en si.

La estrategia del proces supone en esencia eliminar los fines y metodos anarquistas, y asi despues del 15m donde se impone los postulados de gramsci, se llega al 27s donde a traves de la intimidacion el anarcosindicalismo cede, primero la cgt y poco despues la cnt, y acaban admitiendo y apreciando el liderato de la pequeña burguesia, y asi erc, la cup y esos que se llaman comunes permiten el resurgir del pujolismo y de esa forma triunfa el concepto del proces.

Como fue inutil pedir racionalidad a los partidarios del frente popular en lo referente a ganar la guerra o hacer la revolucion social en 1937, tambien lo es en 2017 pedirsela a los creyentes del proces, pues con ella algunos aplicarian la logica, y entenderian que el proces solo sirve para el ascenso de una nueva clase dirigente, que justifica sus derechos ante las capas sociales explotadas y marginadas y se propulsa a traves de ellas, en el debilitamiento, el desgaste y la progresiva incapacidad del pujolismo para responder a problemas que le superan por su naturaleza y magnitud.

Esa racionalidad tendria la ventaja de eliminar toda informacion que confunde en vez de aclarar, al mezclar esquemas ideologicos nacionalistas con el anarquismo, que llevan como ya hemos dicho a luchas de liberacion nacional, como la del proces, que son ejemplo de movimientos sin salida.

La unica oportunidad del anarquismo en barcelona, es obvia, dar la espalda al proces, a la tradicion catalanista, al pujolismo, para asi poder profundizar en la practica que lo caracteriza como cultura libertaria, es decir: el antiparlamentarismo, el antiestatismo y lo que es mas importante el desentenderse de la educacion nacinal-burguesa-catalanista y atreverse a potenciar el atrevimiento de que los individuos se formen como autodidactas.

¿deben los anarquistas, aceptar el participar en campañas anti-españolas, junto con los erc, cup y los llamados comunes, solidarios de los asesinos de bernieri y barbieri?.Como se vera en este 2017, en barcelona, el mayor peligro de los militantes del anarquismo, es ilusionarse sobre el valor de su participacion en todas las manifestaciones y protestas. Corre el riesgo de satisfacer sus reflejos de rebeldia sin por eso modificar en nada la realidad social. Su estado de agitado lo llevara a la agitacion, pero solo lo agitara a la impotencia y de esa forma el anarquismo renuncia a sus posibilidades.Quizas ha llegado la hora de saber si los anarquistas estan en el proces como vestales de un fuego a punto de extinguirse, o solo para servir de gorro frigio a politicos que flirtean con el pujolismo.

This work is in the public domain afegir comentari ...