Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Vean como los fachas se dan la mano Decían que el motivo de ayer era el 'Salón del automóvil', esa feria que quizás tenga en 2017 su última edición en Barcelona, vista la falta de interés de los fabricantes. Clica la imatge per una versió més gran

Pues lo más curioso de estos encuentros siempre es ver el entusiasmo con el que los supuestos enemigos se reciben, y entonces se intuye que el buen ánimo les viene de lo agusto que se reparten el pastel.



Mientrastanto, el que ve estas imágenes por Televisión oye cómo el narrador procura explicar una irrealidad para contrarrestar lo que perciben los ojos, aquí aumentado con letra.

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...