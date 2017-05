Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Fuimos, Destruimos y nos Fuimos: intervenciones armadas y conspiraciones de los EEUU desde la 2a Guerra Mundial Al hilo de lo que está sucediendo en Venezuela, conviene recordar el historial criminal de la primera superpotencia mundial, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, aliado de Israel, adalid de los Derechos Humanos, ejemplo de Estado de Derecho, modelo de Libertades y bastión de la Democracia... ¿me olvido de algo? Ah, sí... también cuna del neoliberalismo, de la escuela de Chicago, patria adoptiva de Henry Kissinger, promotor e ideologo reincidente de golpes de estado fascistas, protagonista del genocidio de vietnamitas, coreanos, iraquies, etc. lider indiscutido de la OTAN, primer proveedor de armamento y mayor presupuesto militar del mundo (equivalente a la suma de todos los demás juntos), organizador de sabotajes, financiador de contra-revoluciones, de guerra bacteriologica-quimica, espia serial de toda la población del mundo, especialista en guerra psicologica y en atentados de bandera falsa para justificar posteriores agresiones militares, invasiones, masacres, etc

¿Algo más? Si. Deciden si vives o si mueres, qué comes, qué ves, qué piensas, dónde puedes vivir y dónde no, si tendrás hijos, si no...

Invasiones, atentados, derrocamiento de gobiernos, ocupaciones, supresión de movimientos sociales, asesinatos de líderes políticos, manipulación de sindicatos, guerra biológica, narcotráfico…

Es sólo un resumen de los hits que coronan el registro de la política exterior de EE.UU. desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que muestra este mapa, una infografía presente en el libro “Killing Hope”, del escritor estadounidense William Blum, (“de lejos el mejor libro sobre el tema” según Noam Chomsky), una referencia valiosa para cualquier persona interesada en ir más allá por los derroteros de la política exterior de EE.UU.

Este mapa no es un cuadro bonito, desde luego; pero es suficiente para dar un repaso al evidente imperialismo norteamericano que ha dirigido el mundo en la segunda mitad del siglo XX. Porque William Blum antes que escritor fue fraile, concretamente en el Departamento de Estado de EE.UU, donde a mediados de los sesenta llegó a ser empleado del año, abandonando su aspiración de convertirse en un funcionario del Servicio Exterior debido a su oposición a lo que su país estaba haciendo en Vietnam.

A mediados de los setenta trabajó en Londres con el ex agente de la CIA Philip Agee, que le contó todo lo relativo a la agencia en “Inside the Company: CIA Diary”, el libro que luego escribiría con su ayuda.

En un resumen actualizado de finales de 2010, William Blum realizaba una nueva explicación del mapa, marcando los puntos más fuertes de la política exterior del país más poderoso del mundo. Y leídos en negro sobre gris dan incluso más miedo. Porque, según William Blum, desde la II Guerra Mundial el gobierno de los EE.UU…

1- Intentó derrocar a más de 50 gobiernos, la mayoría de los cuales fueron elegidos democráticamente.

2- Ha intentado suprimir un movimiento populista o nacionalista en al menos 20 países.

3- Ha interferido subrepticiamente en elecciones democráticas en por lo menos 30 países.

4- Lanzaron bombas sobre el pueblo en más de 30 países.

5- Intentaron asesinar a más de 50 líderes extranjeros.

En total, desde 1945 los Estados Unidos han llevado a cabo una o más de las acciones anteriores, en una o más ocasiones, en los siguientes 69 países, lo que constituye más de un tercio de los países del mundo:

Afganistán

Albania

Argelia

Argentina

Angola

Australia

Bolivia

Bosnia

Brasil

La Guayana Británica

Bulgaria

Camboya

Chad

Chile

China

Colombia

Congo (también como Zaire)

Costa Rica

Cuba

República Dominicana

Timor Oriental

Ecuador

Egipto

El Salvador

Fiji

Francia

Alemania (además de Alemania del Este)

Ghana

Grecia

Granada

Guatemala

Honduras

India

Indonesia

Irán

Irak

Italia

Jamaica

Japón

Kuwait

Laos

Líbano

Libia

Mongolia

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Corea del Norte

Pakistán

Palestina

Panamá

Perú

Filipinas

Portugal

Rusia

Seychelles

Eslovaquia

Somalia

Sudáfrica

Unión Soviética

Sudán

Surinam

Siria

Tailandia

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Yemen

Yugoslavia

Fuente: Killing Hope: U.S. Military and C.I.A. Interventions since World War II de William Blum (1995). Blum ha sido periodista independiente en los Estados Unidos, Europa y América del Sur y fue uno de los destinatarios de los premios Project Censored por “periodismo ejemplar” en 1999. Es autor de numerosos libros (entre ellos Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower) y escribe un boletín mensual gratuito, el “Informe de Lucha contra el Imperio”, al que se puede suscribir poniéndose en contacto con él en bblum6 ARROBA aol.com. Mira també:

