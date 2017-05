Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Deja la siesta y mírate al espejo La España post-franquista suspende en todos los evaluadores de respeto a los Derechos humanos y para colmo, en muchos casos no se ofrecen versiones en castellano. Ofrezco un recorrido. Human Rigts.ch: http://www.humanrights.ch/fr/service/informations-par-pays/espagne/ es de 2016 y he optado por el francés, porque la oferta se limita al alemán, francés e inglés. Me limito a traducir las cuatro primeras frases del informe:

Leyes que limitan los derechos de asociación y de expresión han entrado recientemente en vigor (ley mordaza o ley de seguridad ciudadana)

Ceuta et Melilla ofrecen frecuentemente escenarios de exceso de violencia de las fuerzas de seguridad y de expulsiones masivas a Marruecos de demandantes de asilo.

En las cárceles españolas l@s detenid@s son maltratad@s y en el caso de l@s imputad@s por terrorismo se amplía el plazo de arresto , sin contacto alguno con el exterior.

Casi nunca se ha investigado realmente sobre las quejas de las víctimas de las fuerzas de seguridad o de los « guardianes de las fronteras ».

Amnistía Internacional hace sonar las alarmas sobre estos mismos hechos: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/spain-two-pronged-assault/

Ahora lee el artículo de “El Confidencial”: http://blogs.elconfidencial.com/mundo/las-tres-voces/2017-03-15/corrupci/

Basta con el título: “La corrupción española es global, y los datos alarman al resto del mundo”

Espero que nos levantemos de la “Santa Siesta” después de leer la continuación: “El resto del planeta lo percibe, pero en España la inmovilidad viene siendo la norma”. Mira també:

