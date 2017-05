Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Amenaça de desallotjament contra la Sucursal del Banc Expropiat Clica la imatge per una versió més gran

A qui s’estima el Banc Expropiat, a qui d’una forma o altra l’ha defensat en algun moment: Fa un parell de mesos ens va arribar una notificació de jutjats on se’ns informava que s’havia obert un procés civil de desnonament per precari contra la Sucursal del Banc Expropiat. El motiu de no haver-ho fet públic fins ara és que estàvem preparant com afrontar aquest nou embat contra el projecte del Banc Expropiat. De moment no podem informar de molt més, a principis de la setmana vinent farem públic un comunicat més extens que expicarà les nostres intencions i convocatòries. Per qualsevol dubte, proposta o iniciativa passeu-vos per la Sucursal o contacteu-nos pel Twitter o correu electrònic. Més informació a: – La Sucursal del Banc Expropiat: Travessera de Gràcia 173

– Bloc: http://www.bancexpropiatgracia.wordpress.com

– Twitter: @Banc_Expropiat 10 de maig del 2017

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com

