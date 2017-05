Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Venezuela: Asesinado miembro histórico del MIR por paramilitares En España los opositores no tienen ningún problema en gritar "Franco, Franco, Franco" delante de la embajada venezolana. En Venezuela los paramilitares ya van decenas de muertos mientras la prensa internacional hace como que fuesen muertos en protestas.

Ahora anunciamos con pesar el asesinato rastrero de uno de estos revolucionarios de toda la vida. Un imprescindible.







"Con profunda tristeza tenemos que informar el asesinato de nuestro compañero Jose Muñoz Alcoholado, tambien conocido como "Chico", "Pepe" o "Joaquin". Uno de esos imprescindibles que nos ha dejado pero cuyo ejemplo de consecuencia y conviccion nos inspira para seguir luchando hasta la victoria.



El Chico desde pequeño fue un revolucionario, tuvo la oportunidad de conocer a Salvador Allende pues padre - como el siempre recordaba con orgullo - fue miembro de la seguridad del presidente y uno de los Carabineros leales que se opuso al golpe militar y se mantuvo firme hasta el final.



Su conciencia revolucionaria y su amor por el pueblo lo llevaron a tomar las armas contra la Dictadura, realizando con sus compañeros algunas de las primeras acciones que antecederían al Frente Patriotico Manuel Rodriguez.



Para dar esta batalla con más contundencia fue a instruirse militarmente a su amada Cuba, donde aprendió el arte guerrillero y las armas del internacionalismo, con las cuales partió a Nicaragua junto a sus compañeros chilenos para formar parte de los Batallones de Lucha Irregular que luchaban contra los Contrarrevolucionarios.En aquellas tierras siempre se le vio en la primera línea de combate, no dudando un segundo en entregar su vida por un pueblo hermano si eso era necesario.



Con ese impetu regresó a Chile como miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria- MIR a fines de los 80's. Tras el triunfo del No en el Plesbiscito muchos creían que la democracia y los derechos sociales volverían, pero el Chico siempre supo de las mentiras de esta falsa democracia, por lo que no dejó las armas sino que fundó junto a sus compañeros una organizacion revolucionaria para hacer frente a la farsa: el MIR-EGP-PL.



La lucha fue intensa y el Chico Alejo se vio obligado a replegarse del país. Otra vez su solidaridad se hacía presente y así brindo su internacionalismo combativo por diversas tierras de este continente. Las montañas de Colombia, el Wallmapu o los llanos venezolanos quedaron impregnados por su fuego rebelde. Su visión era de una Latinoamerica unida y liberada, por lo que fue un articulador que trabajo con diversos movimientos politicos y sociales en toda su America Morena y más allá, siendo uno de los que resistió con armas en la mano el golpe de Estado venezuela el 2002.



Guerrillero, revolucionario, militante, padre, amigo, hermano, compañero. Estas semanas se encontraba en las tierras de Bolivar luchando por la unidad de los revolucionarios venezolanos para hacer frente a la intentona golpista del imperialismo, en medio de estas labores fue cobardemente asesinado dejando a Nuestramerica con una profunda tristeza y un recuerdo imborrable desde la Patagonia al Mar Caribe.



Compañero Chico, nuestro homenaje será la victoria!"

