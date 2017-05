Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: xarxa i llibertat [Xerrada] (In)Seguretat mòbil: Riscos i vulnerabilitats del teu smartphone Clica la imatge per una versió més gran

(In)seguretat mòbil: Riscos i vulnerabilitats del teu smartphone", a carrec de Críptica.



Repàs dels riscos intrínsecs a la tecnologia mòbil (tècnics i socials) i pautes alternatives de comportament segur.



Taquilla inversa.



Us convidem a totes a la xerrada per aprendre juntes com protegir-nos i poder seguir amb la lluita.



Travessera de Gràcia 154, sota de plaça del Sol.

