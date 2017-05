Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Europa y el resto del mundo. Mejor silencio que caer en los mismos errores de siempre. Ahora con dólares. Me da igual si hay anarquistas en Venezuela apoyando a la derecha. De hecho quien me obligue a elegir sabré que quiere poder, dinero y sexo.

En Europa y en Venezuela hay profesionales de la política. Pero en europa hay muchos anarquistas que hacen política sin ser políticos. Desde luego no hay militares como Chávez. Solo en un país colonizado y vencido pueden haber militares como Chávez. Yo prefiero que nos gobiernen reyes y curas a ver a la Colao presidenta de España, pactando con reyes y curas. Igual con los militares, con el ejército solo hay una solución: disolución! ;)



Para todas aquéllas personas de la CUP, Podemos, y La Colao que han viajado a Venezuela invitados y pagados por Instituciones de aquí y de allá, si relacionamos la cantidad de gente de politcos que han ido y la cantidad de publireportajes que nos han traído (número igual a 0) puedes intuir cómo es la revolución. Robolución como le llamamos.



No conozco al primero que haya venido contento.

De hecho Podemos, IU, la Colao y toda esa gente pretende que en venezuela y en Cuba hay pueblos revolucionarios y dignos... Dignamente comprados



Lo único más cutre que la robolución es la oposición de derechas venezolana. Aunque han ido mejorando introduciendo ong's y "medios de comunicación" en todos los ambitos incluso carcelarios.



Y ya que sale el tema cárceles, animo a la gente a buscar videos en youtube que cuelgan los reclusos. Hay de todos los colores y tamaños pero así son las carceles 18 años despues de la robolución.





La verdad, nosotros los anarquistas seremos la única respuesta racional. Igual que en Chile donde partido comunista significa cobarde y vencido. O en Francia donde la gente estuvo en la calle hasta el munito 90 de las elecciones, o en USA donde somos la ideología que mas hace daño al gobierno y la filosofía que se infiltra en todas las expresin

ones culturales.



En venezuela hay una insurreción popular contra el mal gobierno, saqueos y guerra sucia por parte de ambos bandos. Sobretodo por parte del gobierno y de la guardia nacional.



que hayan 40 muertos en manifestacions no es lo más grave, lo más grave son el asesinato selectivo de dirigente políticos de ambos bandos y de ningun bando. De hecho los muertos que mas me llaman la atencion son de dirigentes comunales o vecinales (bastante independientes del gobierno), también de capos y jefes de bandas que han sido ejectados por la polícia.

Desde luego la CIA apoya y financia a toda la opocisión.

Igual que el gobierno, el chavismo, Pablo Iglesias y la COlao (es que todavía no sé como se llama su partido jajajaj! ) tienen ingentes recursos. De hecho no he visto ni estudiado ninguna revolucion con mas dòlares de los buenos. Cuentas en USA y palés de dinero. Literalmente esta forraos!! en dolares, no euros, ni rublos, ni yuanes. DOLÁRES, billetes de 100, 50 y 20.

De hecho ahora mismo el euro es más caro en venezuela, pero la gente solo quiere dólares.



Así la mercancía y el bien más preciado en venezuela son los dólares.



La oposicion quiere la llave, los chavistas estan esperando que suba el barril para repartir más dolares pa q la gente vuelva a su casa.

