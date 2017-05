Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: mitjans i manipulació anarquista venezolano financiado por españa, intoxica Indymedia Rafael uzcategui, miembro del movimiento anarquista de venezuela, publica sin cesar articulos a favor de los intereses de la derecha y los yankys en indymedia bcn Esta persona ha sido pagada he instruida por la embajada española tal y como se recoje en el informe de la misma del año 2007, de hecho no es casual que 15 dias despues del encuentro que se detalla mas abajo.

1 miembro de el libertario fue herido de bala en la rodilla al estar en la avanzadilla de una manifestacion con gente que llevava esvasticas y que pretendia asaltar la universidad de trabajo social, como anarquistas de un campus lo que mas les molesta es el trabajo social. Bien.





:23] llauro: Primer Encuentro de Responsables de Espacios Alternativos

en Iberoamérica

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Caracas, Venezuela.

FECHA:

25 al 28 de octubre de 2007.

ORGANIZADO POR:

Organización Nelson Garrido (ONG).

CON LA COLABORACIÓN DE:

Programa Acerca-AECID.

Embajada de España en Venezuela.

26 Infor

[8/4 18:25] llauro: Durante cuatro días se reunieron en Caracas responsables de espacios

culturales alternativos de Iberoamérica. Se presentaron los distintos

proyectos que dirigen los participantes y se generaron interesantes debates

sobre temas como “arte y capital”, o “el entorno político”. Se creó una red

desde la divergencia y la diversidad concluyendo que “la mejor conclusión

posible para un proyecto de reunión como éste sólo puede ser la

continuación del mismo”.

Posteriormente se hizo una pequeña publicación que recoge de manera

sumaria los contenidos del encuentro.

OBJETIVO:

Promover y proteger la diversidad cultural iberoamericana mediante la

creación de redes culturales entre los diversos espacios alternativos e

independientes que fomentan la creación.

PÚBLICO OBJETIVO:

Los responsables de los Espacios Alternativos de Iberoamérica.

COORDINADORES:

Gerardo Zavarce y Marc Caellas.

PONENTES:

Adela Casacuberta, Harto Espacio, Uruguay / Aidana Rico e Ignacio Pérez,

Performancelogía, Venezuela / Álvaro Hernández, Ancla2, Venezuela /

Antonio Ballester, Liquidación Total, España / Carlos Limas, Espacio de alto

riesgo, México / Gustavo Buntinx, Micromuseo, Perú / Irving Peña, Tiuna el

fuerte, Venezuela / Jaime Tamayo, Diámetro Experiencia, México / Jesús

Fuenmayor, Periférico Caracas, Venezuela / Leo Campos, Revista Plátano

Verde, Venezuela / Luis Ricaurte, Taller de Experimentación Gráfica, México /

Manuel Kingman, Experimentos Culturales, Ecuador / María Gómez, Eloisa

Cartonera, Argentina / Nelson Garrido, ONG-Organización Nelson Garrido,

Venezuela / Rafael Uzcátegui, Movimiento Libertario, Venezuela / Semolina

Tomic, L’Antic Teatre, España / Suwon Lee y Luis Romero, Oficina nº 1,

Venezuela / Teresa Mulet, Espacio T, Venezuela.

PARTICIPANTES:

Argentina 1, Ecuador 1, España 2, México 5, Perú 1, Uruguay 1 y

Venezuela 14.

TOTAL PARTICIPANTES:

25. Mujeres 8, hombres 17.

