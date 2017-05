Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Solidaridad con lxs compañerxs anarquistas detenidxs en Turín A las 6,30 de la madrugada del pasado 3 de mayo, diferentes grupos de

policía y carabinieri, coordinados por las brigadas de

investigación política DIGOS y ROS, han entrado en diferentes espacios de

compañerxs de Turín y han detenido a 6 de ellxs con la acusación de

secuestro de persona, daños graves y resistencia a la autoridad. A las 6,30 de la madrugada del pasado 3 de mayo, diferentes grupos de

policía y carabinieri, coordinados por las brigadas de

investigación política DIGOS y ROS, han entrado en diferentes espacios de

compañerxs de Turín y han detenido a 6 de ellxs con la acusación de

secuestro de persona, daños graves y resistencia a la autoridad.



Todxs han sido llevadxs en la cárcel de Turín, Le Vallette, donde

esperarán hasta la fecha de la confirmación de la detención preventiva.

Mientras tanto, un séptimo compañero no ha sido encontrado y se halla en

búsqueda y captura.

El próximo martes 16 el juez decidirá si aceptar o no el recurso al auto de prisión preventiva.



Los hechos de los que se les acusa ocurrieron una noche en frente del

Asilo Occupato, una okupa de Turín que existe desde hace muchos años, donde

un coche de los carabinieri fue bloqueado durante unos

minutos .

Un coche que estaba allí para realizar su diaria actividad de mantenimiento del orden y de la represión.



A partir de las muchas charlas que hemos tenido con lxs compas, sabemos

que el barrio en el cual viven y luchan es objetivo de una gentrificación

violenta, que conlleva todo aquel sistema de valores y practicas que

odiamos: desahucios, redadas racistas, desalojos, militarización de las

calles y represión de todxs lxs que deciden no respetar las normas.



Es en este odio, y también en la pasión por luchas similares, donde

nos hemos encontrado con estxs compañerxs hace ya un tiempo.

En la incesante búsqueda de una conflictualidad posible, en la

solidaridad

sin fronteras y en las fronteras que queremos destruir día tras día, muro

tras muro.



Hemos compartido experiencias, momentos de lucha contra el CIE, contra la

gentrificación y contra todo aquello que pretende desactivarnos y

dormirnos, reconociéndonos enemigos de los mismos enemigos.



Sabemos que no se trata de Barcelona o de Turín, sino tiene que ver

con todo aquel mundo que siembra miseria y pretende controlar nuestras

vidas y las vidas de lxs que no se adaptan.

Tiene a que ver con el mundo que queremos combatir al lado de nuestrxs

compañerxs, porque nuestras complicidades superan las fronteras y sus

castillos de papel.



Con rabia y amor, que la solidaridad llegue a agrietar muros y

barrotes.



Os queremos libres.



Te Kedas Donde Kieras

This work is in the public domain afegir comentari ...