Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Análisis de colectivos libertarios sobre lo que está pasando en Venezuela Nota final de El Libertario: Más amplios y detallados análisis e informaciones sobre lo que está pasando en Venezuela, además con periodicidad diaria, en el blog de El Libertario http://periodicoellibertario.blogspot.com. En especial, recomendamos estos posts en los que se expone resumidamente nuestra visión y postura respecto a la reciente y actual coyuntura venezolana: “Buenos Aires: Entrevista radial a El Libertario” http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/01/buenos-aires-entrevist, “Cartografía del fracaso chavomadurista: Un recorrido por el mapa actual de Venezuela” http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/02/cartografia-del-fracas, “Crisis en el pensamiento "crítico", o saltando de un barco que se hunde” http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/02/crisis-en-el-pensamien, "Desenlace de la crisis venezolana" http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/04/desenlace-de-la-crisis, “Declaración de El Libertario: Sobrepasar a los partidos políticos para enfrentar la crisis y construir una nueva Venezuela” http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/04/declaracion-de-el-libe, Venezuela hoy: Los errores dictatoriales http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/04/venezuela-hoy-los-erro, "Una consigna de 2014 a retomar hoy: ¡DISOLUCIÓN INMEDIATA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA" http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/04/una-consigna-de-2014-r, y "El fraude Constituyente" http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/05/el-fraude-constituyent.

This work is in the public domain afegir comentari ...