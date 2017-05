Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Crònica d'un pols contra la judicialització de les nostres vides #ObrimLaCaixa Clica la imatge per una versió més gran



Leer esta cronica en castellano →aquí← El dia 28 d'abril es va fer públic que 5 de les quasi 30 encausades de les operacions Pandora (2014) i Pinyata (2015), de Barcelona i Madrid, havien pres la decisió de desobeir l'Audiència Nacional, i no anar més a signar a jutjats. La raó quedava reflectida en un parell de textos sobre la judicialització de les nostres vides i l' Audiència Nacional que es trobem a la nostra web. Les 5 encausades, a través d'un comunicat, declaren la seva insubmissió al xantatge del poder judicial. Entenent com a xantatge, totes aquelles mesures cautelars que l'Audiència Nacional emet com a moneda de càstig, a canvi de la seva llibertat. Aquestes són: tant les signatures mensuals i les notificacions per canvi de domicili obligatòries, com la retirada del passaport i la prohibició de sortir de l'Estat espanyol. Recordem que les encausades fa més de dos anys que compleixen amb aquestes mesures, les quals encara es podrien allargar un període més fins a la finalització del procés judicial. Enllaçant amb aquesta realitat d'incertesa, fa una setmana vam rebre la mala notícia que el jutge Eloy Velasco va aprovar una pròrroga de 18 mesos més de la fase d'instrucció del cas Pinyata, la qual finalitzava al juny. Aquesta acció de desobediència tancava una setmana de campanya sota el lema #ObrimLaCaixa. Vam començar per la difusió d'una exitosa vídeo-coreografia versionant la cançó «Chantaje» de Shakira. Tot seguit un altre vídeo plasmava la realitat de les mesures cautelars a la vida de les nostres companyes. A la vegada, durant unes dues setmanes, vam estar convocant un acte pel mateix 28 a la tarda a Barcelona. La idea d'aquest acte era tancar el cicle obert pel lema #ObrimLaCaixa i visibilitzar l'acció d'insubmissió a l'Audiència Nacional anunciada aquell mateix dia. La nostra idea era realitzar una acció simbòlica als antics jutjats, ja que aquest edifici simbolitza tot allò que veníem denunciant aquests dies. Cap a les 20:30h unes 400 persones vam baixar en manifestació des de l'Arc de Triomf fins els antics jutjats, cridant lemes contra la repressió. Es va realitzar en part un mural contra la judicialització de les nostres vides, distribuir dossiers i octavetes sobre la campanya i l'acció d'insubmissió fet pública aquell matí. Lamentablement, per raons tècniques, no es va poder realitzar la tan anunciada coreografia, igual que tampoc es va poder despenjar la pancarta que teníem preparada pels jutjats degut a l'irrupció dels antidisturbus Mossos d'Esquadra. Ens sap molt greu no haver pogut dur a terme el que teníem preparat. En aquest sentit, entenem que la situació pogués semblar estranya a qui va estar a la manifestació i encara més segons com aquesta es pugui haber percebut des del fred món d'Internet. Tot i aixi volem donar les gràcies als centenars de persones que van participar a la convocatòria, per la seva paciència i la seva resposta front l'actuació policial. Simultàniament, a Manresa es feia un acte similar. Per sort allà les coses van anar molt millor i es va okupar simbólicament un edifici, també dels antics jutjats, on s'es va desplegar una pancarta solidària amb les insubmises i es va ballar la coreografia de «Chantaje». A dia d'avui les companyes segueixen sense firmar i per això us demanem difusió de l'acció així com la vostra atenció a futures convocatòries. Seguim colze a colze contra la repressió, perquè juntes ho podem tot! Hem obert la caixa! Colze a Colze 9/05/17

