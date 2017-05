Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: dones Jornadas MOAI El colectivo de análisis y crítica de la sociedad tecnológica MOAI presenta: Clica la imatge per una versió més gran

El colectivo de análisis y crítica de la sociedad tecnológica MOAI presenta:



-SÁBADO 13 DE MAYO, CSO Kike Mur, Pza de la memoria, barrio de Torrero, a las 18:30h.

Charla. Corrupción, radiación y despoblación. La destrucción del "campo charro" por el estado y el capital. A cargo de la Asamblea Salamanca Antinuclear.



La Asamblea Salamanca Antinuclear nace con el objetivo de defender el territorio del "campo charro" del desastre que supondría la apertura de una mina de Uranio en la localidad de Retortillo, proyecto por el cual ya se han talado en la zona varios centenares de encinas a manos de la multinacional Berkeley. Para conocer los detalles del proyecto, el impacto del mismo y la oposición social que se ha creado contaremos con un miembro de esta asamblea.



Para más información: https://www.facebook.com/salamancaantinuclear/



-DOMINGO 14 DE MAYO, CSA La Revuelta, c/ San Agustín, barrio de la Magdalena, a las 12:00h.

Charla-paseo sobre nocividad difusa. Un paseo por la nocividad difusa y la resistencia de lo salvaje en Zaragoza.A cargo de MOAI.



La mañana del domingo podremos dar un paseo por el barrio de la magdalena y la ribera del río Ebro conociendo los distintos tipos de contaminación que nos afectan (lumínica, atmosférica, sonora, por electromagnetismo, etc...), aprendiendo sobre la fauna y la vegetación que viven de forma salvaje en el entorno urbano y desgranando como esa contaminación afecta también, junto con otro tipo de actuaciones humanas al desarrollo de la vida silvestre.



Más información en: http://archivomoai.blogspot.com.es/ Mira també:

http://archivomoai.blogspot.com.es



This work is in the public domain afegir comentari ...