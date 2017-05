Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder Quien es Paula Bertol,, su padre ..su madre y el psudo artista del proceso Aragon La mala junta del proceso militar de Argentina. La cria maldita. La cria del proceso en la Republica Argentina.-





La sra. Paula Bertol, no publica ni especifica el nombre de sus padres en su pagina personal. Que esconde. Es hija de un servicio de inteligencia de la SIPBA. Que trabajaba en la decada del 70 como Jefe de Personal de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A la vez era tener en el Teatro Argentino de la Provincia de Buenos Aires. Organizo la quema del Teatro Argentino en la decada del 70. Marco a los empleados del que debian ser eliminados por las TRIPLE A. Como eterno estudiante de psicologia daba clases en la SIPBA DE FORMACION ANTISUBVERSIVA ...donde empezaba sus alucuciones entre sus alumnos con una remanida frase "| ! porque odian los subversivos a los patriotas !". Luego del golpe militar cuando fue colocado como Director de Personal de la casa de Gobierno la hiena MARTINEZ,,en aquellos tiempos solo era coronel,,el Juan Jose Bertol,,,mas conocido como el VASCO o el CHIVA. Empezo su Carrera meteorica como personal de confianza de los militares. Ya que supo ha tiempo denunciar a la gente que militaba de Montoneros..,.ya que supo estar infiltrado dentro de la ORGA. Juan Jose Bertol, junto con otros miembros del staff de inteligencia no tan solo participaron en las cacerias politicas que llevaron los militares golpistas...sino que tambien interrogaron a detenidos desaparecidos en los distintos campos de concentracion de la provincia de BUENOS AIRES. Esto lo que quiere tapar PAULA BERTOL

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...