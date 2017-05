Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí : educació i societat : mitjans i manipulació : pobles i cultures vs poder i estats [11-13 maig] Festival del cine anarquista de Barcelona Clica la imatge per una versió més gran

Us esperem aquest cap de setmana al Festival del cine anarquista de Barcelona. De 11 a 13 de maig a la Cinetika (Fabra i puig 32).



Tota la info i programació a:

fcab.cat



Esdeveniment fb:

facebook.com/events/961606260643417/ Mira també:

