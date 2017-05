Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació 21è Aniversari de l’Ateneu Popular de Vallcarca el proper 20 de maig El proper dissabte 20 de maig l’Ateneu Popular de Vallcarca celebrem els 21 anys de autogestió, cultura i resistència Clica la imatge per una versió més gran

El proper dissabte 20 de maig l’Ateneu Popular de Vallcarca celebrem els 21 anys de autogestió, cultura i resistència, amb un concert a la Placeta Bolívar on actuaran:



-La F.R.A.C. -Fundación de raperos atípicos de Càdiz- (hip hop de Cadis)



-LA CLIKA PIKA (crew de rap feminista)



-SUBVERSA (rap-core de Sants i l’Hospitalet)



Us esperem! Mira també:

https://apvallcarca.wordpress.com/

https://apvallcarca.wordpress.com/2017/05/03/21e-aniversari-de-lateneu-popular-de-vallcarca-el-proper-21-de-maig/



