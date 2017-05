Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats 11 mayo ¡Charla doblete! ¡Con debate! en La Ruda, Manresa Zona A Defensar (ZAD) infotour

+

Francia 2016/2017 - ¡Burn out general! ...revueltas en Francia contra la ley del trabajo, la policía y las elecciones Zona A Defensar (ZAD) infotour:

Espacio con personas de la ZAD de Notre-Dame-de-Landes (Francia), para compartir sobre la situación actual de la ZAD y las perspectivas de resistencia, y para presentar “ambaZADa”, un proyecto para enlazar luchas afines.





Francia 2016/2017 - ¡Burn out general! ...revueltas en Francia contra la ley del trabajo, la policía y las elecciones:

Desde el 9 de marzo de 2016, los movimientos sociales sacuden Francia. Al principio, la lucha se organizó contra una "ley del trabajo" que planifica, como en el resto de Europa, una pauperización de lxs trabajadorxs, luego se expandió, en buena parte, a una lucha contra la ley y contra el trabajo y ahora contra la farsa de las elecciones presidenciales.





Jueves 11 de mayo de 2017, a las 19.30h

en el Ateneu Anarquista La Ruda

(c/ verge de l'alba 12, Manresa)

This work is in the public domain afegir comentari ...