Notícies :: criminalització i repressió Crida a la solidaritat amb les preses palestines en vaga de fam! DIMECRES 10 d'abril CONCENTRACIÓ de Suport amb les Preses Palestines en Vaga de Fam a les 19h a la Plaça Sant Jaume

Unes 1.600 presoneres palestines continuen en vaga de fam des del 17 d’abril, data on es commemorava el Dia de les Palestines Preses. Ja hi ha una persona que ha mort com a conseqüència de la vaga i la històrica militant Leila Khaled, de 73 anys i qui visitarà Barcelona aquesta setmana, s’ha sumat a la vaga.



El motiu de la protesta és pressionar contra les abusives polítiques d’Israel contra les preses i detingudes polítiques. Vulneracions flagrants que se sumen a les pràctiques sistemàtiques de violacions de drets humans emmarcades en el règim d’ocupació i expansió colonials de l’Estat d’Israel. Segons Adameer, les demandes són diverses, des de: poder rebre visites de familiars i l’atenció mèdica adequada, acabar amb les anomenades “detencions administratives”, on s’empresonen durant llargs anys a palestines sense cap judici previ, o la fi de les pràctiques d’aïllament penitenciari.



Les mobilitzacions solidàries amb les vaguistes estan sent durament reprimides, tant a Jerusalem com a Cisjordània, on les manifestacions han estat reprimides amb gasos lacrimògens, bales d’acer recobertes goma i munició real.



Un altre mesura cruel que han adoptat els carcellers israelians ha estat la confiscació de la sal que les preses posaven a l’aigua per evitar lesions majors a la salut, conseqüències directes que les vagues de fam produeixen al cos i ment de qui les practica. La provocació de les autoritats israelianes i d’algunes sionistes cap a la de les preses és diària; des de la col·locació de menjar davant de les cel·les de les persones en vaga, fins a la celebració de barbacoes just davant dels centres penitenciaris, on amigues i familiars palestines es concentren, ja sigui per realitzar curtes visites o bé com a gest de suport a les vaguistes.



Per aquests motius, des del col·lectiu de brigadistes Huriya ens volem adherir al comunicat de RESCOP (Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina) i fer una crida a intensificar la campanya internacional iniciada des del BDS (Boicot, Desinvercions i Sancions a Israel) cap a les empreses col·laboradores amb l’Apartheid racista d’Israel, HP Hewlett Packard i G4.



Alhora recordem i mostrem la nostra solidaritat amb les 9 companyes del BDS del País Valencià i Catalunya que actualment resten a l’espera de judici per un delicte “d’odi i/o amenaces” al cantant Matisyahu, defensor públic de l’exèrcit i de l’ocupació militar sionista.







L’única lluita que es perd és la que s’abandona!



Col·lectiu Huriya

