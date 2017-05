Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: Pablo de la Flor empieza mal: reduce inversion a 20 mil Millns en reconstrucción CIFRA ES INSUFICIENTE PUES LOS CALCULOS DE UN ECONOMISTA MAS CENTRADO COLOCABA QUE LA INVERSION EN RECONSTRUCCION NO DEBIA BAJAR DE LOS 30,000 MILLONES DE SOLES PERU: ZAR DE LA RECONSTRUCCION PABLO DE LA FLOR EMPIEZA MAL PUES AFIRMA QUE SOLO SE INVERTIRA 20,000 MILLONES DE SOLES EN RECONSTRUCCION



CIFRA ES INSUFICIENTE PUES LOS CALCULOS DE UN ECONOMISTA MAS CENTRADO COLOCABA QUE LA INVERSION EN RECONSTRUCCION NO DEBIA BAJAR DE LOS 30,000 MILLONES DE SOLES (1).



PORQUE PABLO DE LA FLOR REDUCE LA INVERSION? (2) SI EL MISMO ANUNCIA QUE RECIEN EN 90 DIAS TENDRA EL PLAN DE RECONSTRUCCION, CON LO CUAL INCLUSIVE SE RETRASARAN LAS OBRAS.



SI SE DA ESTOS ANUNCIOS ES PORQUE EL GOBIERNO DE DERECHA ESTA FRACASANDO EN LA ECONOMIA PUES CARECE DE FONDOS DADO EL CRECIENTE DEFICIT FISCAL Y LA ESCASA RECAUDACION.



ES HORA DE FINANCIARLA ANULANDO EXONERACIONES Y GOLLERIAS TRIBUTARIAS AL GRAN CAPITAL PERO PPK-ZAVALA-THORNE NO QUIEREN TOCARLOS Y QUIEREN HACER DESCANSAR EL FINANCIAMIENTO EN EL PUEBLO.



Y APARTE DESPILFARRAN EL DINERO EN OBRAS COMO LAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS A SABIENDAS QUE SERAN ELEFANTES BLANCOS Y EN LA CONSTRUCCION DEL MUSEO DE LURIN DONDE LA CONGESTION VEHICULAR PARA LLEGAR ES ATROZ APARTE DE QUE DESTRUYE LA CIUDADELA DE PACHACAMAC.



LA DEUDA EXTERNA CON EL CUAL PRETENDEN FINANCIAR LA RECONSTRUCCION ASI COMO UNA PARTE DEL FONDO DE ESTABILIZACION FISCAL QUE SERVIRA A ELLO LA PAGAMOS LOS PERUANOS PUES EL GRAN CAPITAL TIENE EXONERACIONES TRIBUTARIAS VARIAS Y GOLLERIAS TRIBUTARIAS EXCESIVAS.



URGE QUE SE IMPONGA UN IMPUESTO ESPECIAL A LAS GRANDES EMPRESAS, ESPECIALMENTE A LAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DE TELECOMUNICACION, LAS QUE USAN AGUA SUBTERRANEA, ETC. PARA FINANCIAR LA RECONSTRUCCION.



ETC., ETC.



Y ES LOGICO QUE ELLO SUCEDA PUES PABLO DE LA FLOR ES UN AGENTE DEL IMPERIALISMO Y AGENTE ENCUBIERTO DEL FUJIMONTESINISMO QUE NO SABE NADA TAMPOCO DE OBRAS PUBLICAS Y SERA SOLO UN MESA DE PARTES DE LAS GRANDES CONSTRUCTORAS Y EMPRESARIOS A QUIENES TODA SU VIDA HA REPRESENTADO.



LA IZQUIERDA DEBE INTERPELAR AL ZAR DE LA RECONSTRUCCION POR LA INSUFICIENCIA DEL MONTO ASIGNADO Y PORQUE EL FINANCIAMIENTO NO PUEDE HACERSE SOLO CON EL PUEBLO Y PORQUE LA FORMULACION DE SU PLAN TIENE UN PLAZO MUY LARGO. DEBE HACERSE EN 30 DIAS.





--------------------------------------------------



Notas.



1. Ver: https://www.facebook.com/mauricio.quiroz.73113/posts/834620160024677



2,: http://gestion.pe/inmobiliaria/pablo-flor-tenemos-plazo-tres-meses-disen

