Perú: Traficantes de tierras compran a Policias y Jueces en Lima Sur RESPONSABILIZAN A POLICIA NACIONAL POR CUALQUIER ENFRENTAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, ALTURA DEL KM. 41 DE PANAMERICANA SUR.

Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran



PERU: TRAFICANTES DE TIERRAS COMPRAN A POLICIAS Y JUECES Y QUIEREN DESALOJAR EN LIMA SUR



RESPONSABILIZAN A POLICIA NACIONAL POR CUALQUIER ENFRENTAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, ALTURA DEL KM. 41 DE PANAMERICANA SUR.



GENERAL DE LA VII REGION POLICIAL LIMA Y JUEZA ELIZABETH LEIVA DE LURIN NO PUEDEN AVALAR A TRAFICANTES DE TIERRAS



HARA ALGO MINISTRO DEL INTERIOR O DIRECTOR GENERAL DE LA PNP?



POBLADORES Y COMUNDAD CAMPESINA DE CUCUYA ALISTAN RESISTENCIA



LUNES 8 DE MAYO SERIA DESALOJO.

