Breve resumen de la sesión 18 y 19 del juicio por el caso Aachen (CAST)

En la sesión del día 28 de abril testificó la experta de la policía en el tema de comunicaciones. Se centraron en los mensajes, llamadas y contactos compartidos en los varios teléfonos incautados. Quedó constancia de que en los teléfonos no había mensajes de bienvenida a otros países y que Vodafone no tiene acceso a los datos de 2014 (porque tiene la obligación de cancelarlos después de un año). En el cotejo de las agendas, aparecieron algunos números de teléfono en común, y por otro lado no hubo llamadas entre estos teléfonos en las fechas cercanas al atraco. Había un interés especial en la significación de mensajes de números cortos (tipo atención al cliente de las compañías)y la fiscalía indicó que la petición a Vodafone España se había realizado solo 2 semanas antes.

Además en una de las vivienda particulares registrada el 13 de abril no se encontró nada probatorio.



La sesión del día 5 de mayo ha consistido en la lectura de algunas partes del sumario. Por un lado la defensa ha aportado documentación varia que demuestra, mediante la sentencia que archiva el caso de Pandora 2 y la sentencia de Monica y Francisco, que GAC no es una organización terrorista.

Por otro lado, se ha leído el recurso interpuesto en diciembre de 2016 por el abogado de una de las compañeras al auto de prisión preventiva, alegando, entre otras cosas, que la muestra de adn (en el falso control de alcoholemia) fue tomada de forma ilegal, por lo que no sería válida. El juzgado de Köln justificó la permanencia en prisión del compañero ante la gravedad del delito, y aportó indicios de la relación de las acusadas con el movimiento anarquista.

Además se leyó el curriculum (laboral) de una de las compañeras para que el tribunal pueda conocer a la acusada mejor.



Calendario de las siguientes sesiones:

12 de mayo, experta en biometría por parte de la fiscalía.

18 de mayo, alegato de la fiscalía y posible petición de la pena.

22 y 31 de mayo empieza el alegato de la defensa.

El 7 y 13 de junio quedan abiertas en función de lo que suceda en las anteriores sesiones.



¡¡¡¡¡HACEMOS UN LLAMAMIENTO A ACUDIR AL JUICIO!!!!

¡¡¡¡¡Es muy importante nuestra presencia en estos últimos momentos!!!!!

¡¡¡¡¡Que nuestras compañeras no se encuentren solas y que sientan el calor y la fuerza de amigas y solidarias!!!!!





más info y todas las otras sesiones anteriores en: https://solidaritatrebel.noblogs.org/

