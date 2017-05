Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: @rtivisme En la brecha, anarquistas contra Franco “En la brecha: anarquistas contra Franco” es un documental biográfico sobre la vida de Octavio Alberola. A través de las vivencias de Octavio se reconstruye una época histórica incidiendo en el exilio republicano español y la lucha antifranquista llevada a cabo por alguno/as anarquistas.

https://www.verkami.com/projects/17721-en-la-brecha-anarquistas-contra-f Ayudanos a recuperar la memoria de la lucha libertaria antifranquista y a hacer posible un cine revolucionario.

“En la brecha: anarquistas contra Franco” es un documental biográfico sobre la vida de Octavio Alberola. A través de las vivencias de Octavio se reconstruye una época histórica incidiendo en el exilio republicano español y la lucha antifranquista llevada a cabo por alguno/as anarquistas.

https://www.verkami.com/projects/17721-en-la-brecha-anarquistas-contra-f

This work is in the public domain afegir comentari ...