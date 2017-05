Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: dones [AVUI] Cine-fòrum “La Belle Saison” Clica la imatge per una versió més gran

Avui dilluns 8 de maig a les 20h, a l’ELI La Clandestina, Degenerades projectem la pel·lícula de “La Belle Saison”, de Catherine Corsini. Veniu a veure-la i a comentar-la plegades!



Sinopsi: La història va començar a París, al 1971. Delphine coneix a Carole. La primera, filla de camperols, es muda a la capital per aconseguir una independència financera i somia amb tenir la seva pròpia vida sota el seu control, quelcom impensable en aquella època. La segona, parella d’Alexandre, viu feliçment els començaments de la revolta feminista. Una és misteriosa i reservada, però té clar que li agraden les dones. L’altra, ignora totalment que pugui sentir una atracció cap a aquestes. La història d’amor que comencen juntes, desequilibra les seves vides i es troben amb la realitat. Mira també:

https://degenerades.wordpress.com/



This work is in the public domain afegir comentari ...