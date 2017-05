Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anunci :: pobles i cultures vs poder i estats França 2016/2017. Burn Out general! Revoltes contra la llei del treball, la policia i les eleccions Dimecres 10 de maig a partir de les 19h la Cinetika de Sant Andreu acull una activitat entorn la situació política actual a l’estat francès: França 2016/2017. Burn Out general! Revoltes contra la llei del treball, la policia i les eleccions. Hi haurà un passi de documental, xerrada-debat i sopador amb pizzeria. Des del 9 de març del 2016 els moviments socials sacsegen França. En un principi la lluita es va organitzar al voltant de les protestes contra una “llei del treball” que planifica, com arreu d’Europa, una pauperització de la classe treballadora. Després es va estendre, en bona part, a una lluita contra la llei i el treball assalariat en general. Això ha continuat en el cor d’un ampli moviment contra les violències policials, lligat als suburbis de les grans ciutats, i torna a agafar embranzida en aquestes darreres setmanes amb l’oposició a la farsa de les eleccions presidencials.



Un participant de l’assemblea contra la llei, el treball i el seu món serà amb nosaltres per intercanviar opinions sobre aquest any tant animat i els propers temps que es preveuen tant o més agitats.













https://lacinetika.wordpress.com/2017/05/07/1005-xerrada-franca-20162017/

