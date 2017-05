Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: PPK-Zavala-Basombrio afianzan fascismo en el pais EL CERCO DEL LOCAL DEL PCP-PATRIA ROJA ES UN ELEMENTO MAS EN LA ESCALADA CONTRA LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS Clica la imatge per una versió més gran

PERU: PPK-ZAVALA-BASOMBRIO AFIANZAN FASCISMO EN EL PAIS. A ORGANIZAR RESISTENCIA!!!



EL CERCO DEL LOCAL DEL PCP-PATRIA ROJA ES UN ELEMENTO MAS EN LA ESCALADA CONTRA LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS QUE COMPLEMENTA A LA AMPLIACION DE LA DETENCION DE 2 A 15 DIAS APROBADA POR EL PARLAMENTO APROPPKFUJIMONTESINISTA, EL CIERRE DE LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LOS NEOREVISIONISTAS DEL EX -MRTA, LA PREPARACION POLICIAL CONTRA LAS LUCHAS SOCIALES QUE HACEN EXPERTOS FRANCESES EN LIMA, LA CONTINUADA PRESENCIA MILITAR YANQUI EN EL PAIS Y LA REITERADA NEGATIVA DE INSCRIBIR Y PERSEGUIR AL FUDEPP Y AL MOVADEF, ENTRE OTROS.



EL GOBIERNO DE DERECHA VA HACIA EL FASCISMO. A ESO IBA A LLEGAR CON UN PARLAMENTO CON UNA MAYORIA ESTADISTICA DE FASCISTAS FUJIMONTESINISTAS QUE YA CONSOLIDO LOS LINEAMIENTOS ECONOMICOS DE MAYOR SAQUEO DEL PAIS CON LA LEGITIMACION DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DE DERECHA AUN CUANDO MANTIENE SU PUGNA CON EL EJECUTIVO.



MUCHOS CREYERON QUE CON EL CARNAVAL ELECTORAL DESDE EL 2001 ERA IMPOSIBLE EL CONTIUISMO FASCISTA. PERO TARDE O TEMPRANO HACIA ALLI IBA A IR LA CLASE DOMINANTE. LO QUE NO PUDIERON HACER NI CON EL GENOCIDA ALABN GARCIA O EL CACHACO HUMALA SE ABRE HOY CON EL APRENDIZ DE DMOCRATA PPK.



LA CLASE DOMINANTE USA LA DEMOCRACIA FARISEA DEL VOTO SOLO PARA PRESERVAR LAS GANANCIAS DEL CAPITAL Y NO PARA DESARROLLAR LAS FUERZAS PRODUCTIVAS EN BENEFICIO DEL PAIS Y EL PROLETARIADO PERUANO. ESO OCURRE CUANDO EL FASCISMO SE ENTRONIZA.



LO NECESITAN PARA EL GRAN NEGOCIADO DE LA RECONSTRUCCION DISPUESTA EN LA LEY 30556 DONDE HAN COLOCADO COMO ZAR A UN NEGOCIANTE COMO PABLO DE LA FLOR QUE NO ES EXPERTO EN CONSTRUCCION; PARA EJECUTAR PROYECTOS EN BENEFICIO DEL IMPERIALISMO MINERO Y DE LOS NEO TERRATENIENTES, AFIANZAR EL ENDEUDAMIENTO ENTREGUISTA INICIADO A FINES DEL 2016 Y SEPULTAR EL AGRO ANDINO Y EL CAPITAL NACIONAL ASI COMO CONCEDER IMPUNIDAD A LA CRIOLLA CLASE DOMINANTE LOCAL COMPROMETIDA CON LA CORRUPCION DE LAS EMPRESAS ODEBRECHT, OAS, ANDRADE Y GUTIERREZ, ETC. Y DE SUS SOCIAS PERUANAS COMO GRAÑA Y MONTERO, ASI COMO EN LOS GRANDES GENOCIDIOS AUN IMPUNES, ETC., ETC..



EL MOVIMIENTO POPULAR Y LAS ORGANIZACIONES POLITICAS JUNTO CON EL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEBEN ENFRENTAR ESTA NUEVA SITUACION PARA LO CUAL LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBEN ACTIVARSE DE INMEDIATO PARA PRESERVAR LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS.



FRENTE AL FASCISMO ES IMPERATIVO LA CONFLUENCIA DE TODAS LAS FUERZAS DEMOCRATIVAS, REVOLUCIONARIAS, SINDICALES, CAMPESINAS, PROGRESISTAS, ETC. PARA DESENMASCARARLA Y DERROTARLA ABRIENDO CAMINO PARA LA NECESARIA REVOLUCION EN EL PAIS.



ES HORA DE PONER EN MARCHA UN PLAN ANTIFASCISTA Y ESO COLOCA EN EL CENTRO LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS Y LA LUCHA POR EL PODER!!.



QUE LAS ORGANIZACIONES REIVINDICATIVAS Y LAS QUE EMANEN DE ELECCIONES DEMOCRATICAS SE PRONUNCIEN!!!



HACIA UN GOBIERNO DEL PROLETARIADO YA!!!



ABAJO EL FASCISMO!!!

