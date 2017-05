Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sense clasificar 10 de mayo- presentación del libro Fuego Queer y del grupo anticarcelario marika "Hombres contra el Sexismo" Miercoles 10 de mayo



C.A.O.S. LA LLAMBORDA presenta:



Presentación del libro "FUEGO QUEER" con la participación del traductor.

19h Abertura

20h Presentación del libro Fuego Queer

21h Cenador vegano curradito!



Calle Amilcar 125- Metro Maragall Clica la imatge per una versió més gran

Fuego Queer: Historia de la “Brigada George Jackson” y del colectivo gay anticarcelario “Hombres contra el Sexismo” (1975-1978), Ed Mead. Rita “Bo” Brown.







En 1971 moría asesinado a manos de sus carceleros George Jackson, preso afín al Partido Pantera Negra. Su espíritu fue recogido años más tarde por un grupo heterogéneo de militantes de la ciudad de Seattle (Washington).



La Brigada George Jackson aglutinó a anarquistas, comunistas, maricas, bolleras, heterosexuales, gente negra, blanca y de ascendencia nativa. Su origen de clase muy baja, con habituales entradas y salidas de los presidios y una cotidiana represión policial y social, era uno de sus puntos de unión. Su compromiso por atacar las instituciones del estado y destruir todo aquello que les oprimía en muchas de sus múltiples formas, fue lo que les hizo constituirse como uno de los grupos armados de EEUU de la convulsa década de los 70.



Hombres Contra el Sexismo es una experiencia única en la historia de las luchas en la carcel. Un grupo de maricas que se encontraban presas en la cárcel de Walla Walla en Estados Unidos se juntaron para enfrentarse a las violaciones sistemáticas que recibían en la cárcel, plantando cara a los violadores y luchando activamente contra la istitución penitenciaria.



La presente edición rompe con años de desconocimiento sobre la historia de la Brigada, relegada ante el protagonismo que otras bandas armadas como la Weather Underground o el Ejército Simbiótico de Liberación tuvieron en esa época. La mezcla de sus opresiones con planteamientos anticapitalistas y, una vez en prisión, englobándolos dentro de la lucha contra la cárcel, les convierte en uno de los colectivos más genuinos y rompedores de las últimas décadas de historia de lucha contra el sistema.



“Te diré lo que éramos: éramos unos maricones macarras”. Ed Mead.

