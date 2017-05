Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats Iruina Veleia: sigue la colonizacion Al leer ese extrano articulo sobre la presunta cobardia de la intelighentzia vascespañola, aquí en Indymedia, en la direccion http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/511693, pensaba que se trataba de una elucubracion bastante artificiosa. Por increible Clica la imatge per una versió més gran

Como la justicia puede resultar descarada



Hablamos en concreto de “La Justicia” castellana, siempre descaradamente coherente con su papel de conservacion del estado que la ha engendrado, bajo un supuesto derecho positivo que, como sabemos, es esencialmente el derecho de los poderes reales del mismo estado. La cada vez mas impresentable corrupcion española, politica e institucional, esta por desgracia ahi para ilustrarlo y confirmarlo. Ahora mas que nunca.



Pero me refiero a este caso concreto, tan increible como escandaloso, de los juicios en contra de los arqueologos vascos que han descubierto sustanciosos documentos de la epoca de la colonizacion romana. Que atestiguan de la vitalidad del euskara en aquella capital, Iruina Beleia, mientras que al contrario, segun las universidades del estado y de sus acolitos academicos, eso seria imposible.

Como les resulta imposible aceptar que la lengua de los vascos es practicamente el ultimo idioma de la prehistoria que se ha mantenido y desarrollado en Europa. Y que aunque solo fuera por esta razon, todos tendriamos que hacer los esfuerzos necesarios para su valorizacion.



Pero no. Lo que por supuesto la prensa conformista o directamente del regimen se pone con mucho gusto a confirmar, es que los jueces coloniales o colonizadores, junto a los colonizados del Pais Vasco, han decidido que esos documentos de la epoca romana son unos falsos:

Una lengua que tiene que desaparecer



Pero poco a poco, con cuentagotas como estos. Para que no surjan de nuevo algunas otras formas de resistencia partesana a fastidiarnos, a los fieles del estado colonizador.

En efecto la cultura, y en primer lugar la lengua, es lo fundamental que hay que substituir, para que desaparezcan las naciones naturales, o antiguas, en cualquier parte conquistada del planeta. Y como pieza central de esta destruccion, como revela ese sorprendente articulo “Vascos cobardes: minorías o mayorías?”, hay que favorecer no solo la perdida de confianza, ante todo entre los jovenes, sino tambien la estima de las auténticas riquezas culturales, caracteristicas semanticas y psicosociales, con todo lo que concierne la specificidad existencial de cada pueblo o nacion.



Los españoles lo estan logrando. Los jovenes vascos estan dejando la propria lengua. La colonizacion y homogeneizacion castellana avanza paso a paso. Uniformando individuos y colectivos. Destruyendo enormes riquezas culturales. Substituyendo la belleza de la diversidad con el color gris de la monotonia administrativa. Por muy academica que se presente. Si hace falta, ignorando estudios y analisis internacionales que atestiguan el enorme valor de los descubrimientos de Iruina Beleia. Mira també:

