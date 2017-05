Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder [ElCombate] Hermanas, hermanos, necesitamos un giro estratégico germinal Por Angry Workers of the World traducción de El Salariado



Hay mucha gente desalentada por ahí, aguardando que lleguen luchas por un mundo mejor, pero que se siente aislada y no sabe cómo enfocar su actividad política. Nosotros pensamos que hay que empezar a cavar trincheras y a entrar en contacto, extender las raíces y las ramas, mezclarse e incorporarse a la picadora diaria, conservando el corazón caliente y la mente fría, vislumbrando el futuro…



La tensión entre la sociedad que podría ser y la realidad dominante del divide y vencerás, va a incrementarse y a seguir asesinando. No habrá amortiguadores ni atajos populares, la crisis no se irá por mucho que votemos a favor. De ahora en adelante, todo es cuestión de autodefensa de clase y de organización.

Buena parte de la actual izquierda “revolucionaria” carece de raíces. Estamos atrapados en un ciclo de continuas reacciones. Debatimos sobre la revolución en una burbuja, mientras nos ganamos chichones afrontando algunas cuestiones concretas. La última campaña. No tenemos clase y creemos que eso es guay.

No podemos limitarnos a “empezar desde el lugar en el que estamos”, tenemos que mover el culo. Sólo somos unos cuantos, tenemos que estar allí. Y allí, para nosotros, es donde la gente de clase trabajadora se reúne a diario, enfrentándose al capital y entre sí. Los grandes centros de trabajo son esenciales, y los barrios no son irrelevantes.

Agazaparse, buscar un trabajo y aprender. O acudir a nuevos sitios y preguntar. Descubrir cómo se organiza la gente y, si no se organiza, a qué se debe. Colaborar levantando poco a poco estructuras. Nuestra red de solidaridad está despegando. Nos vemos todas las semanas, en el McDonalds, en una tetería india, en la cafetería abierta las 24 horas. Forma pequeñas bandas en el curro.

¡Reunir todo esto en una publicación regular para la zona es algo esencial! Convirtámonos en el espejo de la clase, ayudemos a ver más allá. Hay que olvidarse de Twitter, y editar prensa obrera. Recoger esas pequeñas historias de resistencia del departamento de empaquetado, escribir sobre nuestros deseos y nuestras razones para combatir por una sociedad sin clases.

Compartamos estas experiencias y comuniquémonos. Olvidémonos de la brillante superficie de las organizaciones, seamos abiertos y compartamos qué es lo que funciona y lo que no.







¿Qué significa todo esto?



Este no es un llamamiento a una nueva organización, sino a una nueva práctica y coordinación políticas.

Individualmente o en grupo, analiza los entornos obreros de tu localidad. Busca las concentraciones, los conflictos, las divisiones. Hoy día, los trabajos mal pagados que emplean mucha mano de obra inmigrante en puntos centrales de explotación son lugares decisivos. Pero existen otros. Compartamos informes de aquello que encontremos.

Echa raíces. Empieza poco a poco, pero empieza. Los grupos en los centros de trabajo y las redes de solidaridad territoriales son nuestros puntos de partida. A partir de ahí podemos aprender. Compartamos informes regularmente, sobre sacudidas o sobre todo tipo de cosas.

Podemos colaborar en los periódicos. Circular informes sobre diferentes centros de trabajo de las mismas industrias o de las mismas empresas, en distintas regiones. Compartir investigaciones sobre los planes de los maderos y las conexiones globales de nuestra clase. Discutir editoriales sobre el nacionalismo obrero y los callejones sin salida, o sobre los obstáculos de la vida familiar de la clase obrera.



Necesitamos este proceso de enraizamiento, a los pollos sin cabeza se los zampan. Los días posteriores a las elecciones traerán un gran bajón en cualquier caso. Las lecciones históricas y las posiciones para la transformación social no se pueden sencillamente verter sobre la clase obrera. Ni proyectarse en los canales de YouTube. Estas posiciones las tiene que vivir la clase, tiene que luchar por ellas. Queremos entrar en contacto con camaradas que piensen de la misma manera. Queremos documentar este proceso internamente y de manera auto-crítica, como una coordinación de iniciativas obreras. Queremos que nos veamos las caras en un futuro.



Si estás dispuesto, ponte en contacto:



angryworkersworld ARROBA gmail.com



www.workerswildwest.wordpress.com

www.angryworkersworld.wordpress.com Mira també:

