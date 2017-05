Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sense clasificar Concierto en apoyo al Encuentro anarquista contra el sistema tecno industrial y su mundo. Concierto en apoyo al Encuentro anarquista contra el sistema tecno industrial y su mundo. Sabado 6 de mayo 20.00Hrs. CSO La Gatonera Concierto en apoyo al Encuentro anarquista contra el sistema tecno industrial y su mundo



Este sábado 6 de mayo concierto solidario con el "Encuentro anarquista contra el tecno industruial y su mundo" sera a partir de las "0.00Hrs. en el CSO La Gatonera ( C/Valentín LLaguno,32- Metro: Oporto) con los siguientes grupos:



- Los Perlas

- La broma asesina

- Breakin Band

- H.C.K.



Durante el mismo habrá comida vegana.

Lloc: cso la Gatonera, C/ Valentin LLaguno, 32 :oporto

