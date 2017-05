Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Campanya de suport a la Marina Bernadó ( Rescat ) Nova campanya d'ajuda econòmica en aquest cas en suport a la presa política catalana Marina Bernadó. Clica la imatge per una versió més gran

La Presa Política Catalana Marina Bernadó ens necessita, degut a les constants retallades aplicades al sistema sanitari en les presons del estat francès on es troba actualment, davant un greu problema sanitari que pateix la nostra companya, on precisa d’un tractament bucodental (genives) i odontològic (dents) urgent que no cobreix la seguretat social francesa a les preses polítiques catalanes o basques.

Per aquest motiu des de Rescat llancem aquesta campanya de Bons d’ajut amb diferents imports de 5€, 10€, 20€ i 50€ per facilitar la participació del màxim de gent possible.

Els diners que es recullin en aquesta campanya de Bons d’Ajut aniran als tractaments odontològics (genives i dents) de la presa política catalana Marina Bernadó tancada actualment a la presó de Rennes a la Bretanya Francesa a més de 1000 Kilòmetres de casa seva, de la seva família i les seves amistats.

Des de Rescat no permetrem que es jugui amb la salut i la vida de les nostres preses i agraïm la teva participació amb la compra d’aquest bo d’ajut.

Fins l’últim Rescat la Lluita continua.

Si sou part d'un Casal / Ateneu / CSO i voleu distribuir els Bons d'Ajut Solidaris us podeu possar en contacte amb nosaltres a traves del correu: rescat.preses ARROBA gmail.com

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...