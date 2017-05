Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí [ElCombate] Cell 411: la aplicación de móvil que elimina a la policía Desde el surgimiento del Estado la humanidad ha sido empujada a un dilema: si quería seguridad, defenderse, debía recurrir al monopolio de la violencia que ostenta el Estado y que ejerce a través de su cuerpo de matones: la policía.



Pero la actuación policial nunca ha tenido la exclusividad de una función de seguridad pública. Su función principal es el control social, la represión, la defensa del propio Estado y la subyugación de la población bajo su poder. Es más, muchas de las intervenciones policiales acaban empeorando la situación, llegan tarde, envuelven a las afectadas en registros y burocracias… cuando no directamente llegan y llevan a cabo una agresión mayor y discriminada.



Además, muchas veces es la propia policía la causante de la agresión…y entonces ¿a quién llamas?



Cell 411 es una aplicación de móvil desarrollada por activistas que se ha extendido como la pólvora. Especialmente en lugares como Sudáfrica y Estados Unidos, donde existe una gran violencia e inseguridad pública y al mismo tiempo la policía es conocida por su especial brutalidad indiscriminada. Cell 411 permite con tan sólo un “click” avisar a familiares, vecinos o amigas, a grupos (“células”) cerrados o lanzar llamadas de ayuda públicas y masivas.



Una vez activada la alarma, el teléfono marca la localización GPS y el incidente que está teniendo lugar e incluso puede activar la cámara en streaming (con lo cual si el agresor o policía te quita el teléfono la prueba no puede ser eliminada). Te avisa de la distancia y tiempo que tarda en llegar quien está respondiendo a la llamada y cuenta con diversas funciones más, como crear grupos de patrulla (“policías comunitarias”), coordinarse en manifestaciones o establecer patrones de respuesta predeterminados ante eventuales problemas para un grupo de afinidad específico, público o privado.



De hecho sirve hasta para solicitar compartir viaje en coche…



Se trata de una herramienta para crear redes sociales de apoyo mutuo y “puentear” a la policía en emergencias en las que te puedas ver obligada a tener que llamarles, desde una avería con el coche a una emergencia sanitaria… y sobretodo, en caso de agresión policial. Es una herramienta descentralizada y comprometida con la privacidad de la usuaria y no puede ser censurada por los estados.



Con herramientas como esta, ¿quién quiere policías? Mira també:

https://elcombate.noblogs.org/cell-411-la-aplicacion-de-movil-que-elimina-a-la-policia/

https://elcombate.noblogs.org



This work is in the public domain