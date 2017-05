Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: ecologia Confirmado: Castor, la empresa de Florentino, provocó terremotos y no se puede volver a abrir Informe elaborado por un grupo de expertos interdisciplinar del Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Harvard.. El Gobierno ha decidido que no volverá a abrir el almacén de gas submarino Proyecto Castor, ubicado frente a las costas de Castellón, ante la posibilidad de que su entrada en operación volviera a desatar una oleada de terremotos. El ministro de Energía Álvaro Nadal ha dado a conocer las principales conclusiones del informe elaborado por un grupo de expertos interdisciplinar del Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Harvard, cuya principal conclusión es existe un “riesgo elevado” de que se desencadene un nuevo episodio de microseísmos en la zona si se vuelve a inyectar gas en la instalación.



Fueron, según el informe, las inyecciones de gas realizadas las causantes de los casi 500 movimientos sísmicos que se registraron en la zona. En concreto, la inyección en el año 2012 motivó una “desestabilización” de la falla de Amposta y, en consecuencia, una oleada de pequeños terremotos en la zona.



El Gobierno resolvió entonces para la instalación, indemnizar con más de 1.200 millones de euros a la empresa constructora – participada por ACS- y esperar al veredicto de los informes técnicos para decidir si reabre Castor o desmantela la instalación. En consecuencia, el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento, tal y como ha explicado el ministro. Así, la plataforma Castor, situada a 21 kilómetros de Vinarós, está cerrada desde finales de 2013.



En esa fecha, Escal UGS, la sociedad participada en el 66,6% por ACS, cobró ya la indemnización por el cierre del almacén submarino de gas Castor. Segun fuentes financieras el sindicato de bancos que instrumenta la operación de indemnización fue un pago de los 1.350 millones de compensación fijados por el Consejo de Ministros para la sociedad participada por la empresa que preside Florentino Pérez. Mira també:

http://insurgente.org



This work is in the public domain afegir comentari ...