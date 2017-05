Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal Div 5M. Pesentació col·lectiu Huriya, Xerrada, Sopador i Concert A dos setmanes de l'inici de la vaga de 1.600 preses palestines, aquest divendres comencem amb el cicle d'activitats en Commemoració de la Nakba, a Kasa de la Muntanya.



20h Presentació del nou col·lectiu "Huriya" (Brigades de solidaritat amb Palestina, amb prespectiva transfeminista, horitzontal i autogestionària)







Xerrada sobre el context històric i geopolític a Palestina









Sopador vegà: 1er Fatush o Tabulé // 2on Kousa Mahsh // Postres: Pastís o macedònia









Concert amb Betamorfosis i La K y la B











(Av. Santuari Sant Josep de la Muntanya 33- 35 L3 Lesseps)

