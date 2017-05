Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder Comunicado de la asamblea del espacio liberado La Ingobernable (València) La asamblea del espacio liberado La Ingobernable comunica que después de una semana de okupación, y de hacer pública esta ayer 1º de Mayo, la universidad ha respondido contundentemente, aumentando la seguridad privada (en colaboración con la policía local y nacional) hasta dejarnos en un estado de asedio Clica la imatge per una versió més gran

La asamblea del espacio liberado La Ingobernable comunica que después de una semana de okupación, y de hacer pública esta ayer 1º de Mayo, la universidad ha respondido contundentemente, aumentando la seguridad privada (en colaboración con la policía local y nacional) hasta dejarnos en un estado de asedio. Esto supone que ninguna persona puede salir ni entrar en el edificio, no permitiendo que se nos proporcione ningún suministro básico tales como agua y comida.

La universidad ha triplicado el número de trabajadorxs de la seguridad privada, rodeando el edificio. La actitud de estos estos está siendo provocadora, violenta y amenazadora, llegando a expresar uno literalmente “si yo os pillo por aquí fuera os vais a acordar de mi después de esto” “os va a salir cara la bromita” “os vais a arrepentir para toda la vida” decía mientras jugaba con las esposas de manera intimidatoria. Queremos asegurar que nuestra actitud ha sido dialogante y pacífica en todo momento. Este ha sido el único contacto que hemos tenido con cualquier institución ligada a la Universidad de Valencia hasta el momento.

Este es un espacio que la Universidad abandonó a su suerte hace ya más de 5 años, con el pretexto de que se encontraba inhabilitado y suponía un riesgo para sus ocupantes. No hace mucho la fundación Goerlich de arquitectos desmintió esta versión, declarando que el espacio está en perfectas condiciones para ser usado y reabierto de nuevo.

Aun así, desde la ingobernable declara que no va a ceder ante ningún chantaje ni amenaza, que somos fuertes y estamos unidas. ¡Que La Ingobernable no se abandona!

LA SOLIDARIDAD Y EL APOYO MUTUO SON NUESTRAS MEJORES ARMAS, NOS MANTENEMOS INGOBERNABLES.

Para tomar el control de nuestras vidas

Por la horizontalidad

Por la fuerza colectiva

Por la autogestión

Por la libertad

Por la ANARQUÍA

