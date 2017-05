Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: corrupció i poder Capitalismo y dominación. Vivimos en una dictadura mundial afianzada por el aparato tecnológico impuesto por el Capital, la democracia es una utopía imposible de concebir en una sociedad capitalista debido al consenso legítimo de las mayorías que aceptan las reglas de juego del Capital. Vivimos en una dictadura mundial afianzada por el aparato tecnológico impuesto por el Capital, la democracia es una utopía imposible de concebir en una sociedad capitalista debido al consenso legítimo de las mayorías que aceptan las reglas de juego del Capital.



El Capitalismo es tan sólo una forma de dominación más en la historia de la civilización, y por lo tanto de Poder que se apoya en la jerarquización de la sociedad y sirve de base para implementar la organización y mercantilización social.



El Capitalismo es en primer lugar un sistema social basado en el Poder y en segundo lugar un sistema económico que surge del Poder para la acumulación de Capital. De esta forma se retroalimenta para hacerse más grande y fortalecerse continuamente, eclipsando y absorbiendo en la inmensa mayoría de las ocasiones a la disidencia que lo intenta confrontar.



Estableciendo un paralelismo astronómico, el astro, planeta u objeto con mayor masa atraerá por gravedad al de menor masa. haciéndolo orbitar en su espacio, trasladándolo a la sociedad, el individuo con más Capital ya sea cultural o económico influirá en mayor o menor medida sobre el individuo con menor Capital. De lo que se deduce que las relaciones sociales serán en general de dominación, por lo tanto nunca podrán ser igualitarias ni democráticas si la acumulación (de Capital ya sea económico o cultural) son la base en la que se asienta la sociedad.

