(cat.)



Presentació del fanzine sobre ADN "Exclusión-ninguna coincidencia-"



Breu actualització del cas de les anarquistes acusades d'atracar un banc a la ciutat d'Aachen a Alemanya.



Diumenge 7 de Maig a les 17h al CSO KIKE MUR - Plaza de la Memoria Histórica (Antigua cárcel de Torrero) Zaragoza



-----------------------------------------------------------------------



(cast.)



Presentación del fanzine sobre ADN "Exclusión-ninguna coincidencia-"



Breve actualización del caso de las anarquistas acusadas de atracar un banco en la ciudad de Aachen en Alemania.



Domingo 7 de Mayo a las 17h en el CSO KIKE MUR -Plaza de la Memoria Histórica (Antigua cárcel de Torrero) Zaragoza

