El 7 de maig desmuntem l'entramat antiterrorista

El 7 de maig presentem a la Cinètika la obra de Títeres desde Abajo " La Bruixa i Don Cristobal" i el documental: "El gobierno del miedo".

En aquest acte podrem gaudir de l'obra de teatre "La bruja y Don Cristóbal", de la mà de "Títeres desde abajo", encausats i empresonats per terrorisme el febrer del 2016. Aquí reviurem a Don Cristóbal Polichinela, aquest fosc personatge de la tradició popular ibèrica. En aquesta ocasió, Polichinela es presenta baix diferents formes per imposar la seva voluntat a base cachiporra. No obstant això, també habita en aquestes terres una bruixa que té la ferma decisió d'estimar la seva llibertat per sobre de tot i no deixar-se calcigar per cap Don Cristóbal, per molt poder que aquest ostenti.

Després es presentarà el documental "El gobierno del miedo": Anarquistes, titellaires, independentistes, militants dels moviments socials han sofert durant els últims anys diferents processos judicials sota la legislació antiterrorista en l'estat espanyol. El GOVERN DE LA POR fa un recorregut per l'evolució jurídic –social del concepte de terrorisme. A partir d'entrevistes a periodistes, advocades,militants anticapitalistes, persones acusades d'organització terrorista el documental aborda qüestions com: Què és el terrorisme?, Com es crea l'amenaça terrorista i com es legitima l'aplicació de la llei antiterrorista als moviments dissidents?

Per acabar comptarem amb una sèrie d'intervencions i debat obert.



Us hi esperem.

