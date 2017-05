Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Repelido ataque fascista del 1 de Mayo anarquista en Carabanchel Repelido el ataque fascista del 1 de Mayo anarquista en Marqués de Vadillo (Carabanchel)





Tras la charla de “la lucha de la mujer contra el trabajo” y de camino al parque de San Isidro para continuar con la comida y la siguiente charla, unos compañeros han repelido un ataque fascista cuando se dirigían a montar las distribuidoras para seguir con la jornada.



El intento de agresion se ha producido por un par de nazis – conocidos del barrio – que se han presentado con una catana a intentar amedrentar a los compañeros al grito de “guarros”.



Las personas que se encontraban en el momento, han actuado deprisa y han podido repeler el ataque con eficacia, consiguiendo echar a estos dos personajes del parque sin producirse ningun herido.



Este tipo de acciones están siendo cada vez más recurrentes en barrios como Carabanchel pero al mismo tiempo que nos preocupa el auge del fascismo en este y otros barrios de Madrid, sentimos un gran orgullo de saber que las personas que se encontraban allí han sabido reaccionar y auto-defenderse sin llamar a la policía, como hacen los fascistas.



Igual de orgullosos de haber sido conocedores de los acontecimientos lúdico-festivos que ocurrieron ayer en el nuevo Hogar Social Madrid y sus cuantitativos destrozos a manos de anónimos y simpáticos antifascistas. Añadir, que hoy mismo los mismos nazis que dicen “A.C.A.B.” en sus slóganes, han presentado una denuncia en la comisaría.



Nos quedamos con estas dos buenas respuestas, para no mostrarnos débiles frente al enemigo y eliminar el victimismo de los discursos antifascistas más habituales.



¡Que les quede claro que si hay ataque, habra auto-defensa!



Y si no, nos negamos a esperar a que se produzcan las agresiones: ¡A por ellos!



¡Por más acciones como estas! ¡Porque las calles estén vacías de escoria nazi!

