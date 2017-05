Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: amèrica llatina unasur No hay tal union de naciones del sur UNASUR.



Unión de Naciones del Sur significa UNASUR, este sueño y utopía se traslada 200 años atrás con Simón Bolívar. El Libertador quiso la unión de Sudamérica; una visión política territorial y humana que le costó la vida después de varias conspiraciones e intentos de asesinato, uno de este cobro la vida del Mariscal Antonio José de Sucre quien libero Ecuador y gran amigo leal a Bolívar.



Durante y después de la guerra independentista se hicieron varias tentativas para unir Bolivia, Panamá, Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador en la Gran Colombia 1819-1830; la Federación de Centro América 1823-1838 y la Confederación peruano boliviano 1836-1839.



En la reunión de Bolívar y San Martin en Guayaquil, poco se sabe de la conversación, lo que si se supo era que Sudamérica era muy pequeña para los dos sin embargo se comprometieron a conformar la Confederación Hispanoamericana que vio su primer instrumento jurídico en el Tratado de Alianza y Confederación suscrito entre Colombia y Perú, el 6 de julio de 1822 para consolidar la paz y la libertad en América.



Después hubo otros tratados como la Unión, Liga y Confederación firmado en Chile, el 22 de octubre de 1822 y con Argentina y México en 1823.



Bolívar emprendió la cita suprema de todos los países libres en el corazón del continente, en ese entonces Colombia, quien controlaba Colombia prácticamente controlaba el Continente, este proyecto de integración debía constar en un acuerdo internacional que no se pudo concretar en el Congreso Anfictiónico de Panamá.



Docenas de documentos más se acordaron después de la muerte de Bolívar en Santa Marta, Colombia, en 1830; en su lecho de muerte Bolívar dijo “he arado en el mar” porque no pudo vencer los intereses personales, económicos de sociedades secretas atrincheradas en cada uno de los ejércitos, en la aristocracia con fuertes vínculos europeos y no pudo vencer la ignorancia que hasta hoy conspiran contra la integración con la complicidad de pueblos débiles que han perdido la solidaridad, la ética, la moral y a Dios, hace 200 años.



Después de la muerte de Hugo Chávez en el 2013, se debilitaron las segundas luchas independentistas, procesos pacíficos encaminados a castrar el sistema prepotente que sostiene la pobreza y la ignorancia.



¿Dónde está la rebeldía de los pueblos y su capacidad de organización, donde la soberanía y dignidad?



Las mentiras, las verdades a medias, golpes suaves, manipulación, represión, corrupción, mediocridad, prepotencia de los líderes y la desmemoria de la gente utilizada como un don por los gobiernos, son los alcahuetes que impiden la unión de los países ubicados en el sur de América.



“El Estado soy yo” dicen algunos presidentes de los socialismos del siglo XXI, esta estupidez les hace creer que la responsabilidad de estos procesos son de su exclusiva responsabilidad, consideran que el poder es eterno por las justas electorales que han ganado.



Estos presidentes terminan enamorados del poder y se olvidan que ese poder es circunstancial y efímero y que solo habita en la mente de los torpes. Estos presidentes han ayudado para que de UNASUR solo quede un edificio de 48 millones de dólares ubicado a pocos kilómetros de Quito, Ecuador.



UNASUR aparece como un organismo intergubernamental regional, con respuestas políticas que integre a los 12 países de Sudamérica. El 11 de marzo del 2011 entro en vigencia y cobro vida jurídica. El Tratado constitutivo se lo firmo el 23 de mayo del año 2008 en Brasilia, donde se oficializo la Organización.



Michelle Bachelet, fue la primera presidenta pro tempore por un año. El 4 de mayo en Campana cerca de Buenos Aires, el ex presidente Néstor Kirchner, se lo designo como primer Secretario General de UNASUR, por dos años para ejercer de manera internacional la construcción de una institución permanente para unir a las naciones del sur del continente americano.



Unión cultural, económica, social, política, energética, militar, en donde la educación, infraestructura, medioambiente, defensa, comercio, lucha contra la pobreza, desigualdad, narcotráfico, continúa siendo un lindo sueño, una bonita utopía que no hay como concretar y que lleva 200 años sin lograr.



Raúl Crespo.

