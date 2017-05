Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sanitat Concentració en suport amb la Revolució a Rojava Turquia ataca la revolució kurda, solidaritat amb qui lluita!



El passat 17 d’abril va tenir lloc a Turquia un referèndum pel qual el règim passarà a ser presidencial, donant-li tots els poders a l’actual president Recep Tayyip Erdogan, conegut per les seves polítiques genocides especialment contra el poble kurd.



A Turquia viuen al voltant de 20 milions de kurds i kurdes que estan patint, des de fa 50 anys, la brutal repressió de l’Estat turc. La falta de llibertat d’expressió, la persecució de qualsevol tipus d’expressió de cultura kurda o el setge militar constant a diferents poblacions de majoria kurda, són la cara invisible de la falsa democràcia que Erdogan està construint a Turquia.



Des d’estiu del 2015 els habitants de Bakur (nord de Kurdistan) sofreixen atacs pràcticament diaris per part de les forces turques; milers de persones han vist com les seves cases eren destruïdes i els seus familiars i companys assassinats; d’altres centenars es troben a les presons turques.



El 25 d’abril a les 2 am, l’aviació turca va bombardejar Şengal (territori kurd situat a l’Iraq) i regions de Rojava (Kurdistan del nord de Síria). Aquest dia, desenes de persones van ser assassinades.



Des de llavors, els atacs constants s’han anat succeint en diverses zones de Rojava, i les declaracions del govern turc asseguren que així continuarà sent.



El projecte sociopolític que el moviment kurd proposa pel Kurdistan, Turquia i Orient Mitjà és el Confederalisme Democràtic. Un paradigma que consisteix en la lliure associació de municipis, comunes, assemblees populars, cooperatives, associacions de dones i que s’assenta sobre tres pilars: l’ecologia, la democràcia radical i l’alliberament de la dona.



A Rojava, aquest projecte s’està duent a terme des de fa uns anys a través d’una Revolució Social i antipatriarcal. Les seves forces d’autodefensa, YPG (unitats de defensa del poble) i YPJ (unitats de defensa de la dona) estan al capdavant de la lluita contra la mentalitat medieval, racista, feixista, totalitària i masclista de l’ISIS.



El món va veure amb orgull i alegria com les dones feministes i sense por de les YPJ van alliberar a les dones kurdes, àrabs, turcmanes i circassianes de les arpes d’ISIS en Manbij l’agost passat. Les imatges de les dones llevant-se els seus obligats vels, somrient i fumant cigarrets van copejar els titulars a tot el món. Totes estàvem orgulloses que hi hagués gent al món disposada a sacrificar les seves vides i que la llibertat encara fos possible.



Ara, aquestes mateixes dones estan sent atacades i assassinades pel govern turc, que segueix recolzant a grups reaccionaris i gihadistes a Síria.



No podem mirar cap a un altre costat.



Les nostres companyes estan lluitant amb amor i fervor revolucionari, amb esperança i sons de llibertat, per un món ètic, ecològic i antipatriarcal. Moltes d’elles han caigut màrtirs, moltes altres ho faran, però el seu record es transforma en motor de la Revolució, en motor de canvi, en l’impuls necessari per continuar.



Kurdes, àrabs, turcmanes així com revolucionaris internacionalistes estan a Rojava lluitant per un mateix fi. I davant això, nosaltres, des de les nostres còmodes ciutats occidentals, tenim una forta responsabilitat.



En especial a Catalunya, quantes de nosaltres hem pensat algun cop com ens hagués agradat participar en la Revolució del 36? Deixem de viure al passat; el 2012 va néixer una Revolució que avui dia continua palpitant amb força, el seu cor es troba a Rojava, però les seves venes, la seva sang, corren per totes nosaltres, i no podem deixar de bombejar.



És per això, i per visibilitzat la nostra solidaritat amb el poble kurd i la Revolució Social que estan duent a terme, que convoquem davant el consolat turc el dijous 4 a les 19.30 h, Passeig de Gracia 7.





Bijî Kurdistan!

https://azadiplataforma.wordpress.com/2017/04/29/turquia-ataca-la-revolucio-kurda-solidaritat-amb-qui-lluita/



