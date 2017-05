Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats II Seminari de Confederalisme Democràtic Ens complau anunciar que aquest estiu de 2017 i després de l’èxit del darrer any, repetim el Seminari Intensiu sobre Confederalisme Democràtic. Totes aquelles persones que l’any passat no vau poder assistir teniu una altra oportunitat.



Es durà a terme en format estades, amb allotjament i menjar inclosos. El seminari començarà el dia 17 de juliol i finalitzarà el dia 23.



El seminari està enfocat a profunditzar sobre aquest nou paradigma polític plantejat per Abdullah Öcalan i el moviment revolucionari kurd.



El temari serà variat, s’explicarà quins són els anàlisis històrics que duen a terme, així com quines són les seves propostes polítiques per a l’organització de la societat i de la resistència contra el patriarcat, l’estat i la modernitat capitalista. A destacar que entre 2 i 3 dies del seminari es dedicaran a la lluita per l’alliberament de la dona, com es va desenvolupar el moviment de dones kurdes, quines són les seves línies polítiques, així com a explicar la Jineology, la ciència de les dones que han creat per tal d’analitzar tot el relacionat amb la seva lluita.



Es faran sessions matí i tarda, entre 6 i 8 hores en total, amb pauses cada 45min i per dinar. Hi haurà parts d’explicació, de debat i de treball en grups.



Les places són limitades, per a inscripcions i demanar més informació podeu escriure a: azadi.plataforma ARROBA gmail.com



Una cosa a tenir en compte es que volem que el perfil de l’assistencia al seminari sigui el més variada possible en termes ideològics, edad, gènere etc… Normalment la majoria de persones que atenen aquest tipus de seminaris són homes, blancs i entre els 20 i els 40 anys, per tant podria ser que per mantenir les quotes a algú dels últims que s’hagi inscrit se li demani la seva plaça. Esperem que entengueu aquesta decisió.



Que costarà el seminari? El nostre objectiu és que pugui venir tothom a qui li interessa el tema, independentment de la capacitat econòmica (tenint en compte que no treballar durant una setmana sencera al juliol a moltes persones ja els suposarà un esforç). Per això exposem quins són els costos del seminari i apel·lem a que les persones aportin segons puguin.



Per un costat del menjar se n’encarregarà un grup de gent que donarà tots els beneficis a projectes solidaris, per preses polítiques, difusió etc… El cost del menjar per persona serà 91 euros la setmana. Per altra banda s’hauran de cobrir els bitllets d’avió de les formadores i altres despeses logístiques. La resta de feines de cures, d’organització, de formació etc… que no estan reflectides econòmicament s’assumeixen de forma voluntària i solidaria, però no vol dir que no hi siguin.



Per tant, l’aportació que demanem a cada persona són uns 120 euros, però depenent de les possibilitats de cadascú. També demanem que les persones que s’ho puguin permetre aportin una mica més per tal de cobrir a aquelles que no puguin.



També fem una crida a les organitzacions i col·lectius per a que facin aportacions per a cobrir les despeses del seminari i així ajudar-nos a dur-lo a terme. Mira també:

https://azadiplataforma.wordpress.com/2017/04/12/ii-seminari/



This work is in the public domain afegir comentari ...