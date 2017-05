Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: En el Dia del Proletariado hacia las 6 horas y el poder EL PROLETARIADO DEBE LUCHAR POR EL PODER POLITICO Clica la imatge per una versió més gran

PERU: EN EL DIA DEL PROLETARIADO HACIA LAS 6 HORAS Y EL PODER





[El] “rápido crecimiento del capital productivo determina un igualmente rápido acrecentamiento de la riqueza, el lujo, las necesidades sociales, los placeres sociales. Así, aunque los esparcimientos del obrero suban, la satisfacción social que ellos brindan desciende en comparación con los crecientes goces de los capitalistas”.

C. Marx.





Es común en el país los homenajes a la clase trabajadora por el 1º de Mayo pero el cinismo y la hipocresía del Estado y la clase dominante no nos pueden hacer olvidar que en comparación a 1980, el 2017 es un año donde hemos bajado del puesto 54 al puesto 84 en Índice de Desarrollo Humano pese al publicitado “retorno a la democracia” de los 80- luego de la dictadura militar 1968-1980- y 2000- luego de la dictadura fujimontesinista- y aun cuando el fascismo fujimontesinista se precia de haber llevado al país por la senda del neoliberalismo fondomonetarista.



Algunos lo celebran en marcha usando este día hasta para relanzar propuestas neorevisonistas como “amnistía general” y la derecha en general en todas sus direcciones celebrándolo con jolgorio y estafando la buena fe del pueblo endilgando a este día como como “día del Trabajo” queriendo fundir en ella a la clase capitalista con el proletariado y otros en el colmo, olvidando el porqué de este día postergando que es un día donde la clase capitalista se cebó con la sangre del proletariado que en 1886 peleaba por las 8 horas de trabajo en Estados Unidos de Norteamérica.



Marchas tras marchas si bien son buenas, no resuelven nada si no van asociadas a la lucha por el poder político donde debe abolirse el sistema que hace posible la opresión del proletariado y las fuerzas productivas pues como enseña el Marxismo: La clase obrera no debe exagerar a sus propios ojos el resultado final de estas luchas diarias… Si en sus conflictos diarios con el capital cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender movimientos de mayor envergadura….En vez del lema conservador de “Un salario justo por una jornada de trabajo justa”, deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: ¡Abolición del sistema de trabajo asalariado!”



Socialistas fariseos o domesticados y neorevisionistas en general han abdicado de educar al proletariado en esa necesaria tarea suprema del proletariado y del pueblo si se quiere rendir honores a los que se inmolaron en Chicago.



Y no hay mejor homenaje a ellos que todas las fuerzas políticas y la clase en general se doten de una nueva bandera roja: la lucha por las 6 horas de trabajo.



El proletariado y los asalariados en general deben gestar ya la lucha por las 6 horas de trabajo para realmente seguir el ejemplo de quienes bregaron y lograron la jornada de 8 horas de trabajo hace más de un siglo pues de lo contrario el marchismo y el homenajismo son acciones de impotencia de la pequeña burguesía, de la aristocracia obrera y del viejo y nuevo revisionismo.



Por allí hay que ir diferenciando a quienes realmente están con el proletariado en este su Día y quienes como infiltrados que son solo son marchistas y homenajistas que distraen al proletariado de su tarea principal: la lucha por el Poder.

