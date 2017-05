Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Projecció i debat documental de Puzzle, espai social Romà Projecció del Documental "Città Immaginate" sobre Lab Puzzle espai social Romà i debat amb un company italià que participa en el projecte.





4 de maig 18h30 a la REA Residencia de Estudiantes Autogestionada

passatge de sant Bernat 9 (Metro Universitat)

21.00 Sopar vegà



5 de maig a les 19h a la Sucursal de Banc Expropiat

Travessera de Gràcia 173 (Metro Fontana, o Joanic)



Lab Puzzle és un estudentat okupat fa 5 anys en la perifèria de Roma. És un espai integrat i obert al barri, que basa el seus principis en l'autoorganització des de abaix per la reapropiació de les necessitats bàsiques de les persones mitjançant la lluita comuna. Mira també:

