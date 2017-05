Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: immigració 7 maig // Vermut electrònic Techno Contra les Fronteres Desde grupos en apoyo a personas migrantes y refugiadas en Europa, organizamos el 7 de mayo a partir de les 13 hores el vermut electrónico “TECHNO CONTRA LAS FRONTERAS” (Mundis Jauja, c. Pallars 182) con LesFatales y otras Dj's invitadas Porque las fronteras, los cies, las redadas son parte de un engranaje racista y asesino que divide el mundo entre los que son y quienes no tienen derecho a ser y son negocio de estados y empresas que se lucran con guerras, vallas, deportaciones y muertes.



Es una fiesta mixta altamente feminista, nos cuidamos a nosotras mismas y a las demás, con conciencia de nuestros privilegios, miedos, deseos y límites.



Y por supuesto, es una invitación a divertirnos y desempolvar todo nuestro glamur, con unas Djs de lujo!!!



Vente puntual a probar la hamburguesería vegana, tapeo, pasteles y bollería fina toda la tarde, vermut casero, cócteles variados y demás exquisiteces…



Todo el dinero recaudado será utilizado para acciones de apoyo a personas refugiadas. Ayúdanos con la difusión!



Rompamos todas las fronteras!!!! Os esperamos!!

This work is in the public domain afegir comentari ...