Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sexualitats Acompanyament íntim i/o eòritc, assitència sexual i diversitat funcional En el marc d’un Treball Final de Grau, la Carla Llinàs Albillo entrevista en Francesc Granja, el president de l’associació Tandem Team, que treballa l’acompanyament íntim i eròtic de les persones amb diversitat funcional. En Francesc ens explica molt detalladament la diferència entre assistència sexual i l’acompanyament íntim i/o eròtic així com les diferents controvèrsies que genera aquest àmbit.



http://educaciocritica.blogspot.com.es/2017/04/en-el-marc-dun-treball-fi Mira també:

http://educaciocritica.blogspot.com.es/2017/04/en-el-marc-dun-treball-finalde-grau-la.html

http://educaciocritica.blogspot.com.es/



