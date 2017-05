Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: educació i societat Ecuador, teoria politica del socialismo del siglo XXI Ecuador, teoria politica del socialismo del siglo XXI Ecuador, teoría política del siglo XXI.



Todo país puede construir un socialismo, no existe normas que impidan o eliminen esa posibilidad sin embargo cada Estado tiene sus propias fortalezas y debilidades, por lo tanto cada país amerita una evaluación histórica cultural, económica y política para determinar con lo que se cuenta para ir a un socialismo electoral.



¿Socialismo moderno? Como dice Correa, sin tener una historia de lucha revolucionaria y sin contar con izquierdas con conocimiento ni ideología social más allá de lo teórico y sin contar con una economía que demuestre solvencia con resultados tangibles que mitiguen los riesgos para poder proyectar una economía política con contenidos razonables para las partes dentro de una economía mixta.



Poco útil el socialismo populista ciudadano que nos deja una buena infraestructura pero lo social no está solo en las obras, el socialismo esta en los valores, hay que educar con el conocimiento y eso empieza en la escuela para luego trasmitir pensamientos a las familias, pasa por el barrio mientras se practica con el ejemplo el manejo trascendente y comprometido de los recursos del pueblo que son los bienes públicos.



Este populismo de Correa nos enseño un presidente prepotente, narcisista, rodeado de militares, guardaespaldas y toda esta estupidez se trasmitió a los mamarrachos y mamarrachas de su tren ejecutivo, incluso, más abajo, a los petulantes de cuarta y quinta categoría que imitaban los ademanes de Correa.



Ficción de poder en la cabeza de estos funcionarios payasos que no hacen reír excepto por su repetida ridiculez. Son los socialistas de Rafael Correa.



En política económica lo ocurrido en el 2015 y 2017 confirma 10 años desperdiciados porque solo transfirió los problemas de la crisis económica al pueblo. Desde diciembre del 2015 hasta marzo del 2017 se perdieron 350.000 puestos de trabajo formales, es decir el 11% de los que tenían empleo a tiempo completo con todos los beneficios de ley.



La informalidad llamada subempleo, empleo inadecuado, no remunerado, cualquier nombre que le pongan no puede ocultar que el 61% de los más de 8 millones de la población económica activa (PEA) está desempleado y que solo 32.000 personas reciben 150 dólares por acogerse a un desempleo voluntario, apenas el 39% de la población labora formalmente.



Este es un país en el que no se puede abandonar o atacar las actividades productivas no solo porque el 76% son empresas familiares o por la caída del precio del petróleo, terremoto, apreciación del dólar, devaluación de las monedas de los países vecinos y quien sabe que cosas más, el asunto es que en este país todos y todo suma para un cambio de sistema y estructuras.



En teoría, el pueblo es la fuente del poder legitimo, debe tener derecho a gobernar, legislar y fiscalizar, sin embargo, la política ha hecho del pueblo una excusa para que el gobierno se eternice en el poder, no aparecen nuevos cuadros para fortalecer y alternar en el gobierno con inteligencia y voluntad colectiva.



En estos populismos socialistas, el pueblo con sus derechos civiles y políticos solo existe en el discurso. La publicidad oficialista engaña al decir que el pueblo es el que resuelve los problemas que le consultan y no es así porque el pueblo esta desinformado, es una masa manipulada, se abusa de su ignorancia, al 50% de la población no le interesa la realidad económica del país.

Ecuador atraviesa por una gravísima deformación ideológica que hace que la ciudadanía piense que si el gobierno hace obras que ningún otro gobierno realizo es socialista, por lo tanto debe eternizarse en el poder manipulando el derecho jurídico.



En Venezuela y Ecuador la situación es distinta, Nicolás Maduro utiliza las FFAA para seguir gobernando; ni gobierno ni oposición respetan la Constitución. La oposición llego a la asamblea como mayoría gracias al voto popular y lo primero que hizo fue desconocer al presidente elegido en las urnas. Maduro a su vez utilizo maniobras legales e ilegales para disolver la asamblea.



Rafael Correa utilizo todo el aparataje del gobierno para que Lenin Moreno gane la presidencia en medio de una sociedad polarizada, dividida y este el meollo del asunto.



Estos socialismos del siglo XXI abusan de las urnas, de las acusaciones de conspiraciones, complots, golpe suave que si los hay pero no para que sirva de pretexto para querer tapar la mediocridad de la gestión. Se abusa de los sistemas plebiscitarios que en teoría justifican el poder y tiene meritos, pero, a la larga esta voluntad popular o voluntad general termina en el despotismo y en la politización de todo el sistema terminando con el institucionalismo que debe tener la cultura, la familia, la protesta, la crítica, la libertad.



El despotismo legislativo se lo cuestiona porque no siempre es el resultado de una ideología de izquierda, son oportunismos populistas a ideológicos que terminan trastocando la esencia de una izquierda política que busca la construcción de un socialismo con la realidad del país que no es el alto precio del petróleo como lo aprendido en estos 10 años con Correa.



Además, un pueblo polarizado jamás sumara para el cambio porque predominan los intereses de parte y parte y, si la división de la sociedad es el resultado final enseña que algo no está funcionado bien en la lucha contra la desigualdad, contra la inequidad salarial y contra la pobreza para que esta ultima deje de servir como excusa para la politiquería.



10 Años de acuerdos coyunturales para en teoría satisfacer a todos dejando intacta la estructura y el sistema corrupto y mediocre que los procesos socialistas deben cambiar.



El presidente Correa y su movimiento Alianza País terminan estos 10 años de gobierno salpicados por la corrupción por negligencia u omisión ¿Cambiara esto con Lenin Moreno? Es posible siempre y cuando se aleje del círculo íntimo que rodeo a Correa, si insiste con ellos nada cambiara.



Un presidente electo debe definirse con su modelo propio anunciando quienes formaran su equipo de gobierno y que empiece a reunirse con la oposición en las industrias, en la banca, en el comercio para solucionar la crisis que no se arreglara con bonitas palabras como las que acostumbra Alianza País.



Lenin Moreno no puede salir de la sombra de Rafael Correa, esa supuesta lealtad le impide capacidad de acción, motivo por el cual ellos importan más que el pueblo que lo eligió.



¿Moreno escogerá a sus ministros, coordinadores por el grado de servilismo o por sus meritos personales, por sus hechos y resultados en el servicio público?



La gente que acompaño a Correa, la gran mayoría ayudo a la polarización de la sociedad, afecto la convivencia y la buena relación con civiles y militares, con indígenas. Moreno heredara un país dividido y con una enorme deuda pública de 50.000 millones de dólares, heredera un gran desempleo y una crisis ética y moral.



Cuando existe oportunismo, sectarismo, mediocridad, corrupción, individualismo es necesario contar como sea con una mayoría asambleísta para supuestamente aprobar leyes para el pueblo también para intereses personales o de grupos afines al gobierno que se convierten en esclavos mentales.



En el 2005 en Venezuela, la oposición no participo en las elecciones para asambleístas y la Asamblea fue 100 x 100 chavista, se alejo el debate de ideas, de proyectos y fueron 5 años de una cansina aprobación de todo lo que el ejecutivo enviaba, el resultado en el 2007 se transformo en la primera perdida que tuvo Chávez, en el referéndum por cambiar la Constitución.



Pasó lo mismo con la mayoría esclavista de Correa, en la Asamblea cuyo resultado se reflejo en las elecciones en donde Moreno gano con margen estrecho porque no hubo fiscalización y la prepotencia legislativa se desbordo, se hicieron reformas a la Constitución sin consultar al pueblo y la socialización fue pura y simple manipulación.



El pueblo voto por Correa y Moreno, nos dice lo huérfano en la que se encuentra la política ecuatoriana.

Raúl Crespo.

