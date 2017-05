Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes (Madrid) Jornadas Contra toda autoridad: nihilismo y anarquía Jornadas sobre nihilismo y anarquía, incluyen la presentación del libro "El Sabor de la sangre en la boca: anarquistas, rebeldes y nihilistas en la Rusia del s. XIX" Contra toda autoridad: nihilismo y anarquía



Sábado 13 de mayo, 19h



Video-forum: El pensamiento filosófico de Max stirner. Stirner como base teórica de anarquismo y nihilismo. Proyección: "el pensamiento filosófico de Max Stirner"



Domingo 14 de mayo, 19h



Contra toda autoridad: nihilismo y anarquía. Presentación del libro "El Sabor de la sangre en la boca: anarquistas, rebeldes y nihilistas en la Rusia del s. XIX"



Local anarquista Motín, C/Matilde hernández 47, Carabanchel (Metro oporto), Madrid.

