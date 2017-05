Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: guerra Preocupación mundial por un imbecil Preocupación mundial por un imbecil Preocupación mundial por un imbécil.



En 1962 se origino una crisis mundial por los misiles rusos en Cuba, el mundo estuvo cerca de una guerra nuclear, ahora, Donald Trump y Kim Jomg-un, suman la incertidumbre del botón nuclear.



Uno de los últimos documentales que existe sobre Corea del Norte, es el de la BBC de Londres que no alcanza para resolver los misterios en los que se desenvuelve ese país.



Se especula sobre su economía, armamento, alimentación, relación con China, PIB, sobre este último ocupa el puesto 208 sobre 230 países en producto interno bruto; sus exportaciones a China, de carbón preferentemente representan el 55%, a Argelia 30% y 16% a Corea del Sur.



La Federación de Científicos de Estados Unidos dijo “la evolución de armas de los norcoreanos es importante, paso de los cohetes de artillería tácticos en los años 60 y 70 a misiles balísticos de corto, mediano y largo alcance”.



“Todo empezó cuando llegaron los Scud egipcios, a partir de esos misiles desarrollaron sus propios cohetes con el nombre de Hwasongs en 1984 hasta los Hwasongs 5 y 6 de 300 y 500 kilómetros de alcance” informa el Centro de Estudios de Armas de EEUU.



La BBC dice que Corea del Norte dispondría de unos 1.000 misiles: Nodong con 1.300 Km de alcance; Taepodong I con 2.000 Km; Musadam 4.000 y el Taepodong II con 8.000 Km. Datos actualizados a febrero del 2017.



En enero Kim Jong-un, comunico al mundo que estaba a punto de obtener un misil intercontinental lo que acentuó el misterio que empezó con el poder dinástico. Washington se pregunta si Pyongyang está en capacidad de instalar cabezas nucleares en esos misiles, Corea del Norte se presta para muchas especulaciones y ese su peligro, además, es uno de los pocos países que sin tener el apoyo de Rusia, dice no temer el poderío estadounidense.



Antes Obama ahora Trump amenaza, Kim Jong-un hace volar sus misiles, el joven presidente aprovecho el 105 aniversario de su abuelo Kim II Sung líder de la revolución, para en un desfile dar a conocer su poderío militar que es impresionante.



Por su parte EEUU moviliza la III flota que incluye un portaviones, destructores, fragatas mis listicas y submarinos, uno de ellos nuclear sirvió para un alarde de publicidad.



El imbécil de Trump, un payaso torpe y maestro del racismo y de la xenofobia es toda una amenaza para la paz mundial ¿será Trump, quien inicie las guerras nucleares preventivas que habla Gran Bretaña, antes del holocausto nuclear de una tercera guerra mundial que eliminara la vida en la tierra?



Con tantas regiones polvorín que involucran a un segundo club de países con armas nucleares como Pakistán en problemas fronterizos con India o Israel un policía fracasado en el Medio Oriente, Sudáfrica otro Estado nuclear, mas las declaraciones de Trump, que apoyara el desarrollo de armas nucleares para Seúl y Tokio, enciende la furia de Pyongyang, que amenaza no solo con destruir el portaaviones estadounidense sino atacar las fuerzas imperiales acantonadas en Corea del Sur y Japón, lo que provocaría guerras regionales que involucrarían a potencias como China y Rusia, asunto que nos acercaría a otro 1962.



El ataque a Corea del Norte, persigue otros intereses geoestratégicos a largo plazo para posicionar a EEUU como líder en el sistema internacional que involucra los mares de China, como el nuevo centro de gravedad mundial que reemplaza al Medio Oriente, Golfo Pérsico y Norte de África, por la aparición de países como Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Irán, cuya religión musulmana con alta dosis de islamismo hacen difícil los acuerdos geopolíticos.



La cuenca Asia-Pacifico, está compuesta de regiones fragmentadas con alta dosis de división interna por estar atrapados en zonas de influencia de las grandes potencias, se convierten en áreas de desestabilización e inestabilidad que son el ideal de occidente.



Las principales fuentes de conflicto el 8% del comercio mundial que navega por esas aguas, la abundante pesca, recursos gasíferos y petroleros que existen en el lecho marino, Taiwán es otra isla de conflicto en donde Trump, decidirá si la trata como provincia o como Estado.



India esta re potenciando su tecnología nuclear con ayuda de EEUU. El fuego que nunca se apago entre China y Japón por las islas Diaoyutai- Senkaku, ahora forman parte de la defensa aérea de Beijing, según el libro blanco 2015, en donde Taiwán y sus movimientos separatistas es la mayor amenaza que se incremento por la conversación telefónica entre Trump y la presidenta de Taiwán.



Las islas Paracel y Spratley mas la construcción de islas artificiales a partir de arrecifes y peñones por parte de China, para instalar bases aéreo-navales y proteger el collar de perlas o ruta de la seda marítima es otra fuente de discordia porque esa zona es reclamada por Filipinas, Brunei, Taiwán, Vietnam y Malasia, pero se les adelanto China con la territorializaciòn que va contra el dictamen de la Corte de la Haya, que falló a favor de Filipinas, el presidente Duterte ordeno la ocupación de las islas en cuestión, asunto que todavía no se produce por el poderío militar de China.



Aaron James, filosofo de la Universidad de Harvard y profesor de la Universidad de California, publico un ensayo “idiotas, una teoría sobre Donald Trump” busca desentrañar las características de un político imbécil, comparándolo con otros en la escena mundial. No existe un Trump real, menciona dos características que distinguen a un político imbécil como la incitación a la violencia y la misoginia.



“Populismo y violencia”, son las declaraciones de Trump. “Cada vez son más frecuentes los políticos imbéciles en los altos niveles del poder”.



Trump sobresale como un político imbécil, sobresale porque es el presidente de EEUU, en donde la muerte y la destrucción, los enfrentamientos constantes son parte de la política exterior de Washington.



El imbécil de Trump, parece estar convencido que EEUU, son los nuevos nazis, piensa que su papel es, decidir a quién destruye, invade, divide o lanza un ataque preventivo nuclear.



La moda global los populismos, es decir, presidentes imbéciles que lanzan la madre de todos los engaños en un sitio tan inaccesible de Afganistán, que solo los satélites toman fotos en donde se ve que se destruye una loma, años antes Bush padre, invadió Irak con el pretexto que Saddam, poseía armas de destrucción masiva, y así las interminables guerras son producto de líderes imbéciles, la moda mundial del momento que ya mismo involucra a Francia.



Raúl Crespo.

