Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia França: Acabem amb l'agònica 5a República! El resultat de la primera volta de les eleccions presidencials ha estat un vot de rebuig a les institucions, als partits tradicionals, a les contra-reformes exigides pels capitalistes. És un vot que representa un veritable terratrèmol en la situació política francesa i que és l'expressió d'una polarització molt important de la lluita de classes al país. La 5ª República està mortalment ferida



El principal ensenyament d'aquestes eleccions és que les institucions bonapartistes de la 5ª República han assolit un nivell inèdit de crisi. Els dos principals partits, sobre els quals s'ha recolzat la 5ª República i que han engegat totes les contra-reformes exigides pel empresariat des de fa desenes d'anys aplicant les directives europees, han estat eliminats des de la primera volta.



Junts, aquests dos partits representen amb prou feines més de 25 % dels vots vàlids i al voltant del 20 % dels inscrits. És la xifra més baixa de la història de la 5ª República. La derrota és particularment greu per al Partit Socialista, que ha estat totalment marginat amb 6,4 % dels vots expressats i 4,8 % dels electors inscrits.



La crisi de representació de la burgesia és molt important i es reflecteix en la dispersió del seu electorat. Fins i tot, els dos candidats classificats per a la segona volta obtenen percentatges molt baixos, els més baixos de la història de la 5ª república a excepció dels resultats obtinguts per J. Chirac en 1995 i 2002.



Macron representa al 18 % dels inscrits i Marine Li Pen el 16 %, incloent en aquests dos electorats, el vot útil de molts electors. És a dir, el vencedor de l'elecció de la nit del 7 maig tindrà una base social extremadament reduïda i després de les eleccions, tindrà grans dificultats per imposar les contra-reformes exigides pel gran empresariat i els accionistes.



També assenyalem que molts treballadors, particularment els que es van mobilitzar contra la llei El Khomri (llei treball) en 2016, i els que continuen mobilitzant-se diàriament en les molt nombroses vagues que es realitzen en tot el país, van votar, amb moltes reserves, la candidatura de França Insubmisa per buscar una sortida política.



J. L. Mélenchon ha millorat en 8 punts els seus resultats en relació a 2012 (el que representa 3 milions de vots sobre un total de més de 7 milions). Ha estat el primer en ciutats com Marsella, Tolouse, Lille-Roubaix-Tourcoing, Montpellier, Grenoble, L'Havre, Saint-Etienne. Ha estat el primer a Arièja, a Dordonya, i en Seine-Saint-Denis i arriba segon en nombrosos departaments i grans ciutats. Obté resultats importants entre els treballadors i els joves.



L'abstenció augmenta en relació a les eleccions de 2012 i 2007. Prop de 10,5 milions d'electors no van anar a votar. A més, amb prou feines un milió de persones van escollir el vot blanc o nul. En resum, més d'11,5 milions de persones es van negar doncs a expressar-se en aquestes eleccions el que constitueix la segona xifra més elevada de la història de la 5ª República, després de les eleccions de 2002.



En les últimes colònies franceses, l'abstenció ha estat particularment elevada situant-se entre el 40 i 65 %. A la Guaiana, que ha viscut una mobilització històrica i on els treballadors i els joves van forçar a la metròpoli a fer concessions a una part de les seves reivindicacions, els abstencionistes i els vots en blanc representen més de 80 % dels inscrits. És una mostra més de la crisi de la 5a República i de l'imperialisme francès.



L'abstenció és particularment important entre els obrers i els joves d'entre 18 i 25 anys, perquè prop del 30 % es van abstenir. Hi ha puntes molt importants a certs barris populars. Aquest moviment d'abstenció és també l'expressió del rebuig conscient a les institucions de la 5ª república i de les seves polítiques antiobreres i antidemocràtiques.



A aquestes elevades xifres cal afegir uns 5 milions de no inscrits en les llistes electorals, així com diversos milions de treballadors que no tenen el dret de vot.



Una agudització sense precedents de la lluita de classes



No podem comprendre un rebuig tant massiu de la 5ª República, de les directives europees sense observar la profunda agudització de la lluita de classes en aquest país. En 2016, malgrat una inèdita repressió contra els militants sindicals i l'estat d'emergència, milions de treballadors han protagonitzat un dels conflictes socials més llargs de la història de la 5ª República contra la llei El Khomri (la llei treball).



La primera conseqüència d'aquesta lluita va ser apartar de la carrera presidencial als candidats de la burgesia. Aquest rebuig dels partits institucionals va prosseguir a la primera volta de la votació.



Des de principis de l'any 2017, hi ha hagut una mitjana de 50 vagues per dia laborable. En tot el territori, milers de treballadors que s'han mobilitzat contra les polítiques patronals i contra les polítiques antidemocràtiques i antiobreres del govern.



La " 1a volta social ", en la qual participem activament, iniciativa inèdita en vespres d'una votació presidencial, va reunir diversos milers de treballadors a París el 22 d'abril, per fer visible aquests milers de vagues i cridar a la unificació de les lluites, per a la posada en llibertat de tots els militants inculpats i la unitat de tots per a l'abrogació de la llei El Khomri (llei treball).



Per una abstenció obrera conscient i militant!



El fet de veure a Marine Le Pen arribar a la segona volta de l'elecció presidencial, és l'ocasió per a la burgesia de repetir el partit del "combat contra el feixisme " ja jugat a les eleccions de 2002. Però els treballadors no es deixaran estafar una segona vegada.



Ho diem clarament, no es pot lluitar contra els desastres del capitalisme, encara menys l'extrema dreta fascistoide, votant per un banquer, que a més és un antic ministre d'economia del govern sortint que va dur a terme brutals contra-reformes contra els treballadors. El front republicà és sinònim de col·laboració de classes, de desmoralització i de desmobilització, és per això que categòricament ho rebutgem.



Si Macron és triat en aquest marc, es pot dubtar un sol instant que, igual que Chirac en 2002, es recolzarà en aquesta legitimitat estafada gràcies al " front republicà "?



El GSI (UIT-QI), cridem de forma clara i sense ambigüitat a una abstenció obrera conscient i militant! Es tracta de defensar la independència de classe de les organitzacions del moviment obrer, en particular de les sindicals. Cridem totes les organitzacions que es reivindiquen del moviment obrer a que facin el mateix.



En aquest context, la nostra elecció és recolzar el profund moviment de la lluita de classes i l'aspiració a la unitat de milions de treballadors i de joves.



Avui, és possible i necessari unificar les lluites actuals per avançar cap a la vaga general, totes les condicions estan reunides com ho mostren les centenars de vagues setmanals que es realitzen de manera aïllada.



Aquesta vaga general podria infringir definitivament les institucions podrides de la 5ª República i obrir una sortida veritable i política d'independència de classe en trencament amb les polítiques antiobreres a França i a Europa.



Per la mobilització permanent dels treballadors i dels joves, contra la col·laboració de classe, visca l'abstenció militant!





Grup Socialista Internacionalista, secció francesa de la Unitat Internacional dels Treballadors (UIT-QI)



París, 25 d'abril de 2017

